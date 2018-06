Australiana vira ‘Dragão’ na web após tatuar olhos de azul

Australiana de 23 anos ficou três semanas sem enxergar após o procedimento

Amber Luke, de 23 anos, já gastou mais de 6 mil libras (aproximadamente R$ 30 mil) em cerca de 50 intervenções artísticas no corpo. A última delas foi tatuar os olhos de azul.

O procedimento de altíssimo risco durou 40 minutos, segundo ela contou ao site MailOnline. “Foi muito intenso e dolorido. Eles seguraram meus olhos bem abertos e o produto era injetado com uma seringa quatro vezes em cada olho”, disse. E completou: “fiquei sem conseguir enxergar por três semanas”.

Por causa do novo visual, a australiana foi apelidada pelos amigos de ‘Dragão Branco de Olhos Azuis’. “Eu me achava muito sem graça, detestava o jeito que era antes das intervenções. Era entediante”, comentou.

Em sua conta no Instagram, ela divide sua rotina com mais de 46 mil seguidores.

Jovem tatua olho de azul

Australiana de 23 anos ficou três semanas sem enxergar após o procedimento

Créditos: @amber_luke / Reprodução

