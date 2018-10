Austin City Limits: shows de Paul McCartney, Metallica e Arctic Monkeys serão transmitidos na web

(Foto: Divulgação/Michael Kovac)

Começa nesta sexta, 5, o Austin City Limits Music Festival 2018, um dos maiores festivais do mundo realizado no Texas, EUA. A edição deste ano conta com centenas de atrações e vai até domingo, 7.

O line up é de deixar qualquer fã de música de boca aberta e morrendo de vontade de pegar um avião e ir o mais rápido possível pra terra do Tio Sam. Olha só quem vai tocar: Paul McCartney, Metallica, Arctic Monkeys, Camila Cabello, The National, Travis Scott, St. Vincent, Janelle Monáe, Deftones, Father John Misty e muito mais.

Mas calma, não se desespere, pois temos uma boa notícia: todos os shows citados acima, e vários outros, serão transmitidos ao vivo pela internet via Red Bull TV, para você curtir no conforto de sua casa.

É só clicar abaixo e aumentar o som da TV:

Confira a lista dos shows que serão transmitidos, já no horário de Brasília:

05/10 – Sexta-feira.

Channel 1

16:10h – Asleep at the Wheel

17:00h – The Coronas

17:50h – Cuco

21:00h – The National

22:05h – BROCKHAMPTON

23:10h – FATHER JOHN MISTY

Channel 2

16:10h – Topaz Jones

16:55h – Sir Sly

18:00h – Natalie Prass

18:45h – Greta Van Fleet

19:45h – The Coronas

20:15h – Cuco

21:15h – Gang of Youths

22:15h – Manchester Orchestra

06/10 – Sábado

Channel 1

16:10h – Durand Jones & The Indications

17:00h – Alice Merton

17:50h – IAMDDB

18:55h – Brandi Carlile

20:00h – Blood Orange

21:05h – CHRVCHES

22:15h – Metallica

Channel 2

16:10h – NÄM

16:30h- Mon Laferte

18:30h – Highly Suspect

20:15h – Deftones

21:15h – Nelly

22:15h – St. Vincent

23:15h – Justice

Channel 3

16:10h – slenderbodies

16:30h – Molly Burch

17:20h – PARIS

18:10h – VÉRITÉ

18:55h – Japanese Breakfast

21:15h – Manchester Orchestra

22:15h FATHER J. MISTY

23:15h – St. Vincent

07/10 – Domingo

Channel 1

16:10h – A R I Z O N A

17:00h – Parquet Courts

18:05h – X Ambassadors

19:15h – Janelle Monáe

20:25h – PAUL MCCARTNEY

23:00h – Travis Scott

Channel 2

16:10h – Sailor Poon

17:00h – Bahamas

18:00h – Twin Shadow

18:45h – Elle King

19:45h – Houndmouth

20:45h – Camila Cabello

21:45h – Shakey Graves

23:00h – Arctic Monkeys

Channel 3

16:10h – Wilderado

16:55h – Shame

17:40h – Mt. Joy

18:45h – Amen Dunes

21:00h – ILLENIUM

22:00h – Sylvan Esso

Fonte: Vírgula UOL