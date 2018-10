Atualização automática antecipa horário de verão de celulares da TIM

Clientes da operadora TIM em várias cidades do país acordaram uma hora mais cedo (15) em função de um problema do sistema da operadora que adiantou o relógio dos telefones celulares para o horário de verão automaticamente. No ano passado, o horário de verão teve início no dia 15 de outubro.

Este ano, o horário de verão estava previsto para começar no dia 4 de novembro – primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para não prejudicar os candidatos que vão participar da prova, o governo decidiu adiar o início do horário de verão para 18 de novembro.

Mesmo diante da manifestação de diversos usuários nas redes sociais, atendentes do serviço de atendimento ao consumidor ainda não tinham sido orientados até as primeiras horas da manhã. A reportagem contatou a empresa por telefone, e, por mais de uma vez, os atendentes descartaram que tenha ocorrido qualquer falha do sistema nos últimos três dias. A orientação foi tirar a atualização de horário do modo automático.

Em resposta à Agência Brasil, a assessoria de imprensa da TIM informou que o problema atingiu alguns modelos de smartphones. “As ações corretivas já foram tomadas para a normalização do relógio. A TIM lamenta o ocorrido e pede desculpas aos seus clientes pelo inconveniente.”

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que não há regulamentação sobre esse assunto e orientou os consumidores a entrarem em contato com a prestadora para saber como proceder para resolver o problema.

Fonte: Agência Brasil