Atrizes Julia Roberts e Cate Blanchett exibem várias tatuagens

As atrizes Julia Roberts e Cate Blanchett surgiram toda tatuadas em suas últimas aparições em tapetes vermelhos. Mas, não eram reais. As duas usavam peças de tules desenhadas com tatuagens.

Leia maisBruna Marquezine e Neymar são o casal mais popular nas pesquisas …Grife queridinha de celebridades recria traço de delineador

Cate Blanchett apareceu em um evento de tributo a George Clooney com um vestido que já havia usado há três anos e tattos falsas nos braços e decote.

Já Julia Roberts posou com um vestido estilo camisola com braços e pernas cobertos por desenhos coloridos.

Em 2015, a modelo inglesa Cara Delevingne também surgiu com desenhos na pele durante o consagrada Met Gala, em Nova York.

Apesar de não ser nova, a moda nunca pegou muito. E você, usaria?

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Tatuagens falsas voltam à moda

Julia Roberts posou recentemente com vestido estilo camisola e pele coberta por desenhos coloridos

Créditos: Reprodução / Instagram

Tatuagens falsas voltam à moda

Nesta semana, Cate Blanchett repetiu um vestido usado há alguns em uma premiação e deu um toque especial com tatuagens nos braços e decote

Créditos: Reprodução / Instagram

Tatuagens falsas voltam à moda

Em 2015, Cara Delevingne foi ao Met Gala com tatuagens falsas

Créditos: Reprodução / Instagram

Tatuagens falsas voltam à moda

Julia Roberts posou recentemente com vestido estilo camisola e pele coberta por desenhos coloridos

Créditos: Reprodução / Instagram

Tatuagens falsas voltam à moda

Nesta semana, Cate Blanchett repetiu um vestido usado há alguns em uma premiação e deu um toque especial com tatuagens nos braços e decote

Créditos: Reprodução / Instagram

Tatuagens falsas voltam à moda

Em 2015, Cara Delevingne foi ao Met Gala com tatuagens falsas

Créditos: Reprodução / Instagram

Mais galerias

Sapatos de dedinhos estão de volta

Unhas criativas

Kaia Gerber

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Sapatos de dedinhos estão de volta

Unhas criativas

Kaia Gerber

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1282984’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL