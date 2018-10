Atrizes de ‘Segundo Sol’ vão às ruas conversar com eleitores indecisos

Leia maisEstudante morre após beber 27 doses de vodca em uma hora durante …Sósia de Ross, do Friends, é procurado pela polícia por assaltar …

Na última sexta-feira (26), Letícia Colin e Luísa Arraes, atrizes de Segundo Sol, saíram às ruas para conversar com eleitores indecisos nas ruas do Rio de Janeiro.

As duas montaram uma mesa com café, bolos e pães e colocaram uma plaquinha com os dizeres: “Ainda na dúvida? Vamos conversar?”.

A foto foi postada no Instagram de Letícia. “Conversando sobre liberdade. Revelando bizarras fake news. Pela vida, pelo amor, pelas minorias, que são gigantes. Conversando a gente discorda, dá risada, come bolo, conta coisas que o outro não sabia. Aqui é a favor do amor”, afirmou.

Paulo Betti, Patricia Pillar, Enrique Diaz, Leandra Leal, Herson Capri, Maria Flor, Maria Casadevall também fizeram ações semelhantes.

