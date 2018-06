Atriz Susan Sarandon quebra protocolo ao conhecer Rainha Elizabeth

A atriz Susan Sarandon, de 71 anos, quebrou um dos mais importantes protocolos reais. A simpática estrela hollywoodiana se adiantou e estendeu a mão para cumprimentar e se apresentar à Rainha Elizabeth II.

Leia maisFilha de Tom Cruise e Katie Holmes é flagrada vendendo limonada …Nicole Kidman revela regra para manter casamento de 12 anos

O protocolo real diz que ninguém pode se apresentar à realeza e nem falar com algum membro da família real sem que ele puxe conversa antes.

A atriz esteve no jogo de polo durante a Royal Windsor Cup, no último domingo (24).

Fonte: Vírgula UOL