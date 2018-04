Atriz relata assédio sexual em sala de cinema em São Paulo: “Eu me senti impotente”

Leia maisAssédio no trabalho: metade das brasileiras já passou por issoMariah Carey acusada de assédio sexual

Milena Martins, conhecida por seus papeis nas séries Julie e os Fantasmas (Nickelodeon) e do HI-5 Fiesta (Discovery Kids), afirmou ter sofrido assédio sexual em uma sessão de cinema no Cinemark do shopping Eldorado, em São Paulo, na tarde da última segunda (16).

Milena publicou vídeos no Instagram contando o que aconteceu. Ela já registrou um boletim de ocorrência.

A atriz disse que o homem que sentou ao seu lado parecia ter cerca de 50 anos e começou a se masturbar. A sala estava quase vazia.

“Quando olhei, ele estava com a calça aberta, se masturbando dentro do cinema do meu lado. Na hora fiquei sem reação, travei. Eu me senti superimpotente”, contou.

Ela se levantou e sentou perto de um outro rapaz que estava na sala. Ao sair, foi falar com o gerente do Cinemark. “Me disseram que acham que sabe quem é, que não foi a primeira vez que isso aconteceu e, por não ser a primeira vez, questionei: ‘Como vocês deixam-no entrar no cinema?’. ‘Tem que vender, porque nunca pegou no flagra’”, disse.

“Conclusão: esse senhor vai continuar a comprar ingressos no Cinemark, entrando na sala e fazendo isso com as pessoas. E se eu estivesse sozinha, será que ele ia ficar só se masturbando?”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL