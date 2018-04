Atriz Pérola Faria sofre pequeno acidente ao surfar

Pérola Faria

Pérola Faria contou em seu Instagram que sofreu um pequeno acidente ao surfar na última segunda-feira (16).

A atriz postou uma foto em que aparece com um machucado no rosto. Questionada pela amiga atriz Juliana Didone, ela respondeu o que aconteceu: “Pranchada da cara, Ju”.

“Existem cicatrizes bem mais dolorosas que ficam no interior, imperceptíveis, ninguém repara. Mas feias mesmo são as marcas que não aparecem, porque estão por dentro. Algo que não pode ser notado a olho nu”, escreveu.

Pérola continuou: Essas, sim, precisam ser cuidadas. essas, sim, são um grande estrago. O resto são marcas de uma vida vivida, sentida, expressada. Tanto rugas quanto sardas, tombos ou risadas”.

“A pele marcada revela parte de uma jornada, vivida intensamente, por vezes inconsequente, mas sempre com a mente no momento presente, realizando o que te faz feliz. Ser atriz, ter cicatriz, viver a vida por um triz. Ser um eterno aprendiz. Essa é a vida que eu quis”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL