Atriz Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento um mês após cerimônia

A atriz Gwyneth Paltrow abriu o álbum do casamento com o roteirista Brad Falchuk. Os dois disseram ‘sim’ há um mês em cerimônia em Nova York.

Leia mais’Bohemian Rhapsody’ acerta nos atores, mas escorrega em detalhe …Escadaria de ‘O Exorcista’ pode virar patrimônio histórico

Steven Spielberg e Cameron Diaz estavam entre os convidados famosos.

Gwyneth já foi casada com Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, com quem tem dois filhos.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Gwyneth Paltrow abre álbum de casamento

Atriz se casou há um mês com o roteirista Brad Falchuk

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Justin Bieber finalmente corta o cabelo

Veja fotos da nova mansão de Kylie Jenner

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Mais galerias

Justin Bieber finalmente corta o cabelo

Veja fotos da nova mansão de Kylie Jenner

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1295875’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL