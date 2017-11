Atriz e humorista Márcia Cabrita morre aos 53 anos

A atriz e humorista Márcia Cabrita morreu hoje (10) aos 53 anos de idade. A morte da artista foi informada pela TV Globo, onde ela trabalhava. Seu trabalho mais recente foi a novela Novo Mundo, exibida na emissora entre março e setembro deste ano.

Nascida em Niterói, em 1964, a atriz foi diagnosticada com câncer no ovário em 2010. Depois da descoberta da doença, ela fez uma cirurgia para retirada dos ovários e do útero e quimioterapia, segundo informações da Globo.

Entre os trabalhos da atriz, destacam-se o humorístico Sai de Baixo, de 1997 a 2000, As Noivas de Copacabana (1992), Desejos de Mulher (2002), Sete Pecados (2007), Beleza Pura (2008) e Morde e Assopra (2011).

Fonte: Agência Brasil