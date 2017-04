Atriz de ‘Stranger Things’ alerta sobre riscos de suicídio por ’13 Reasons Why’

Uma grande discussão em torno dos riscos da série 13 Reasons Why, que fala abertamente sobre suicídio, inclusive mostrando cenas claras do ato, tem tomado o mundo especializado em problemas psiquiátricos e de proteção à vida.

Acontece que a forma direta como o seriado produzido por Selena Gomez fala sobre o tema tem causado preocupações em diversos órgãos espalhados pelo mundo. Até a atriz Shannon Purser, a Barb de Stranger Things, da Netflix, mesma responsável pela criação de 13 Reasons, resolveu alertar seus seguidores sobre alguns riscos que as cenas mais fortes podem oferecer.

“Devo avisar que não recomendo assistir 13 Reasons Why caso você tenha pensamentos suicidas ou tenha sido vítima de violência sexual. Há algumas cenas muito gráficas que podem facilmente puxar gatilhos para memórias e sentimentos dolorosos. Por favor, protejam-se. Há muitas coisas boas sobre a série e não tenho dúvidas que ela é importante e pode ajudar muita gente. Apenas tenham cuidado”, escreveu ela.

13 Reasons Why estreou no último dia 31 de março e contém 13 episódios. Segundo informações da imprensa internacional, a série terá uma segunda temporada.

Fonte: Vírgula UOL