Atriz de ‘Smalville’ seria braço direito de esquema que escraviza mulheres

Ex-publicista da organização está delatando crimes praticados e participantes do esquema

A atriz Allison Mack, que interpretou Chloe Sullivan na série Smalville, foi acusada de ser uma das líderes do grupo NXIVM, que seria responsável por um esquema de tráfico de mulheres, trabalho forçado e escravidão sexual. A organização criada em 1998 está sendo delatada pelo ex-publicista Frank Parlato. O líder da operação Keith Raniere foi preso na última semana no México. Allison foi apontada por Parlato como vice-presidente do NXIVM. As informações foram publicadas no The Sun, Daily Mail e New York Times.

Leia mais’Seu tempo acabou’, diz Oprah a assediadores: veja vencedores do …10 famosas brasileiras que já sofreram assédio

Segundo o ex-publicista, que também já fez parte do esquema, Allison seria responsável por recrutar 25 mulheres ao grupo. De acordo com Parlato, a atriz teria “marcado” as iniciais do próprio nome usando ferro quente na região pélvica das recrutadas. “Allison Mack pode estar mentalmente doente. Pode ser uma vítima. Pode ser uma criatura brutal. De qualquer forma, Raniere trouxe o que há de pior nela”, escreveu Parlato em seu site pessoal.

As atrizes Kristin Kreuk, Sarah Edmonson, Nicki Clyne e India Oxenberg são outros nomes envolvidos com a organização, segundo Parlato.A prisão de Raniere, acusado de cometer tráfico sexual e trabalho forçado, pode trazer novas informações sobre o papel de Allison no NXIVM , segundo o The Sun.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Simone de Beauvoir

A filósofa existencialista francesa, que também passou a ser considerada como a papisa do feminismo graças ao seu ensaio “O Segundo Sexo”, em que analisa o papel das mulheres na sociedade. O livro foi considerado, na época em que foi lançado (1949) como um atentado ao pudor e só passou a ser reconhecido nos anos 60.

Créditos: Reprodução

Rainha Victoria

Dona do reinado mais longo da Inglaterra, que focou conhecido como Era Vitoriana, ela foi responsável pela época mais próspera do país, tanto através da expansão do Império Britânico, quanto com o auge da Revolução Industrial.

Créditos: Reprodução

Virginia Woolf

A escritora inglesa do século XX revolucionou a literatura com livros que abordavam a temática feminina, chegando até a trazer os assuntos como feminismo e relacionamentos homoafetivos. Outra coisa super bacana é o fato dela assumir a autoria das obras que escrevia, o que não era muio comum nas mulheres da época.

Créditos: Reprodução

Dilma Rousseff

Depois de anos e anos com apenas homens ocupando o Poder Executivo brasileiro, a atual presidente do Brasil foi a primeira mulher a ser eleita para ser chefe de Estado do país, nas 2010. Quando analisamos em termos de América Latina, ela ocupa a 11ª posição.

Créditos: Reprodução

Margaret Thatcher

Independente da sua opinião a respeito da política neoliberal e conservadora que ela adotava, não há como negar que a Dama de Ferro teve um papel muito relevante quando o assunto é a participação da mulher na política. Foi a primeira representante do sexo feminino a ser eleita primeira-ministra no Reino Unido e conseguiu, de uma forma ou de outra, fazer a economia britânica melhorar bastante, botando muito homem no chinelo

Créditos: Reprodução

Eva Perón

Popularmente conhecida como Evita, a atriz argentina que se casou com Juan Domingo Perón, que acabou eleito presidente. Seu carisma fez com que a população mais carente do país acabasse apoiando o que acabou conhecido como peronismo, tendo grande responsabilidade pelo sucesso político do marido.

Créditos: Reprodução

Dandara dos Palmares

Apesar de a gente aprender bastante sobre Zumbi dos Palmares no colégio, a história de Dandara, sua esposa, não é tão difundida assim. Ela foi uma guerreira negra que defendia o quilombo e acabou se suicidando para não retornar à condição de escrava.

Créditos: Reprodução

Mary Quant

A estilista britânica é ninguém menos que a responsável pela criação da minissaia, na década de 60. A peça, por sua vez, foi símbolo de vanguarda e de libertação da mulher quando o assunto é a moda.

Créditos: Reprodução

Luz del Fuego

Uma bailarina brasileira, cujo nome de batismo era Dora Vivacqua, fazia as suas apresentações seminua com uma jiboia (ou mais) enrolada no corpo. Foi a fundadora do primeiro clube naturalista do Brasil, na ilha Tapuama de Dentro (que ela rebatizou para Ilha do Sol.

Créditos: Reprodução

Dina Kawar

Em abril de 2015, essa diplomata da Jordânia se tornou a primeira mulher árabe a presidir o Conselho de Segurança da ONU e uma das primeiras no serviço diplomático em seu país.

Créditos: Reprodução

Simone de Beauvoir

A filósofa existencialista francesa, que também passou a ser considerada como a papisa do feminismo graças ao seu ensaio “O Segundo Sexo”, em que analisa o papel das mulheres na sociedade. O livro foi considerado, na época em que foi lançado (1949) como um atentado ao pudor e só passou a ser reconhecido nos anos 60.

Créditos: Reprodução

Rainha Victoria

Dona do reinado mais longo da Inglaterra, que focou conhecido como Era Vitoriana, ela foi responsável pela época mais próspera do país, tanto através da expansão do Império Britânico, quanto com o auge da Revolução Industrial.

Créditos: Reprodução

Virginia Woolf

A escritora inglesa do século XX revolucionou a literatura com livros que abordavam a temática feminina, chegando até a trazer os assuntos como feminismo e relacionamentos homoafetivos. Outra coisa super bacana é o fato dela assumir a autoria das obras que escrevia, o que não era muio comum nas mulheres da época.

Créditos: Reprodução

Dilma Rousseff

Depois de anos e anos com apenas homens ocupando o Poder Executivo brasileiro, a atual presidente do Brasil foi a primeira mulher a ser eleita para ser chefe de Estado do país, nas 2010. Quando analisamos em termos de América Latina, ela ocupa a 11ª posição.

Créditos: Reprodução

Margaret Thatcher

Independente da sua opinião a respeito da política neoliberal e conservadora que ela adotava, não há como negar que a Dama de Ferro teve um papel muito relevante quando o assunto é a participação da mulher na política. Foi a primeira representante do sexo feminino a ser eleita primeira-ministra no Reino Unido e conseguiu, de uma forma ou de outra, fazer a economia britânica melhorar bastante, botando muito homem no chinelo

Créditos: Reprodução

Eva Perón

Popularmente conhecida como Evita, a atriz argentina que se casou com Juan Domingo Perón, que acabou eleito presidente. Seu carisma fez com que a população mais carente do país acabasse apoiando o que acabou conhecido como peronismo, tendo grande responsabilidade pelo sucesso político do marido.

Créditos: Reprodução

Dandara dos Palmares

Apesar de a gente aprender bastante sobre Zumbi dos Palmares no colégio, a história de Dandara, sua esposa, não é tão difundida assim. Ela foi uma guerreira negra que defendia o quilombo e acabou se suicidando para não retornar à condição de escrava.

Créditos: Reprodução

Mary Quant

A estilista britânica é ninguém menos que a responsável pela criação da minissaia, na década de 60. A peça, por sua vez, foi símbolo de vanguarda e de libertação da mulher quando o assunto é a moda.

Créditos: Reprodução

Luz del Fuego

Uma bailarina brasileira, cujo nome de batismo era Dora Vivacqua, fazia as suas apresentações seminua com uma jiboia (ou mais) enrolada no corpo. Foi a fundadora do primeiro clube naturalista do Brasil, na ilha Tapuama de Dentro (que ela rebatizou para Ilha do Sol.

Créditos: Reprodução

Dina Kawar

Em abril de 2015, essa diplomata da Jordânia se tornou a primeira mulher árabe a presidir o Conselho de Segurança da ONU e uma das primeiras no serviço diplomático em seu país.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Magnata e suas 30 mulheres

Imagens de abril para Whatsapp

5 ‘fake news’ sobre chocolate

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Magnata e suas 30 mulheres

Imagens de abril para Whatsapp

5 ‘fake news’ sobre chocolate

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-986591’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL