Atriz de “O Outro Lado do Paraíso” posa nua para projeto artístico

Juliana Caldas

A atriz Juliana Caldas, a Estela de ao Outro Lado do Paraíso, acaba de se juntar ao elenco do projeto fotográfico Pele Project.

Com direção criativa de Má Feitosa e fotografia de Bruno Rangel, o objetivo do projeto é mostrar “a arte, igualdade e poesia, sob o mote por baixo da roupa, somos todos pele”.

Confira quem já posou para o projeto Pele Project:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Sabrina Sato

Créditos: Brunno Rangel

Fernanda Paes Leme

Créditos: Brunno Rangel

Jéssika alves

Créditos: Brunno Rangel

Bruno Lopes

Créditos: Brunno Rangel

Reynaldo Gianecchini

Créditos: Brunno Rangel

Fernanda Paes Leme

Créditos: Brunno Rangel

Jéssika alves

Créditos: Brunno Rangel

Priscila Fantin

Créditos: Brunno Rangel

Bruno Lopes

Créditos: Brunno Rangel

Reynaldo Gianecchini

Créditos: Brunno Rangel

Sabrina Sato

Créditos: Brunno Rangel

juliana-caldas-faz-ensaio-sensual-1523321177225_v2_450x600

Sabrina Sato

Créditos: Brunno Rangel

Fernanda Paes Leme

Créditos: Brunno Rangel

Jéssika alves

Créditos: Brunno Rangel

Bruno Lopes

Créditos: Brunno Rangel

Reynaldo Gianecchini

Créditos: Brunno Rangel

Fernanda Paes Leme

Créditos: Brunno Rangel

Jéssika alves

Créditos: Brunno Rangel

Priscila Fantin

Créditos: Brunno Rangel

Bruno Lopes

Créditos: Brunno Rangel

Reynaldo Gianecchini

Créditos: Brunno Rangel

Sabrina Sato

Créditos: Brunno Rangel

juliana-caldas-faz-ensaio-sensual-1523321177225_v2_450x600

Mais galerias

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Conheça a bilionária mais jovem do mundo

Isis Valver de férias no México

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Conheça a bilionária mais jovem do mundo

Isis Valver de férias no México

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1268800’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL