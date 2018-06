Atriz de ‘Malhação’, Jennifer Oliveira acusa namorado de agressão

A atriz Jennifer Oliveira, que interpreta Flora, em ‘Malhação’, acusa o namorado, Douglas Sampaio, de agredí-la. Aos 19 anos, a atriz procurou a polícia do Rio de Janeiro, no último domingo (25), para dar queixa contra o ator de 25 anos.

Segundo informações publicadas por Jennifer em suas redes sociais, a briga começou por ciúmes em um bar na Zona Oeste da cidade. “Uma discussão boba desencadeou isso aí. Me senti culpada porque estava dançando”, escreveu. Nas fotos, é possível ver hematomas no braço e pescoço da atriz, que disse ter sido agredida com socos, tapas e pontapés.

Douglas, que é contratado da TV Record, negou a agressão em vídeo, também publicado nas redes sociais. “Vou provar que não fiz nada. Mas, diferente do que ela está fazendo, vou provar na justiça”, disse.

Se as agressões forem confirmadas, Douglas poderá ser indiciado pela Lei Maria da Penha.

Fonte: Vírgula UOL