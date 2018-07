Atriz de ‘Big Bang Theory’ faz cirurgia durante lua de mel e marido zoa

Kaley Cuoco, uma das estrelas da série ‘Big Bang Theory’, teve que interromper a lua de mel para fazer uma cirurgia no ombro. A atriz e Karl Cook casaram no último dia 30 de junho, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Em foto postada no Instagram, Kaley aparece nada feliz na cama do hospital, enquanto Karl abriu um sorrisão. “Quando sua lua de mel é interrompida por uma cirurgia no ombro e seu marido parece muito feliz com isso”, escreveu na legenda.

Fonte: Vírgula UOL