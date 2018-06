Atriz Bibi Ferreira é internada no Rio

A atriz, cantora e diretora Bibi Ferreira, de 95 anos, está internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafog. A assessoria do hospital confirma a informação e divulga nesta tarde um boletim médico sobre o estado de saúde da artista.

Nascida Abigail Izquierdo Ferreira, em Salvador, capital da Bahia, no dia 10 de junho de 1922, filha da bailarina espanhola Aída Izquierdo e do ator Procópio Ferreira.

Como atriz, suas interpretações de grande sucesso foram nos musicais Gota d’Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, My Fair Lady, Alô Dolly e Piaf, a Vida de uma Estrela da Canção, em 1983, com o qual ela percorreu o Brasil inteiro e vários países, encerrando a turnê em Portugal.

Nos anos 90, Bibi Ferreira completou 50 anos de trajetória artística com o espetáculo Bibi in Concert. Em 2009, em homenagem ao Ano da França no Brasil, ela retornou ao Teatro Maison de France para reviver o musical Bibi canta e conta Piaf.

Fonte: Agência Brasil