Atração do Street Rock, Supercombo fala sobre próximo álbum e quadrinhos

(Foto: Stefano Loscalzo) Supercombo

Leia maisÍcone da música alternativa, Soul Asylum se junta ao L7 para show …New Order: ‘Música dos anos 80 é combinação perfeita de ritmo com …

O Supercombo, um dos nomes mais promissores do novo rock nacional está chegando à São Paulo neste domingo, 25 de novembro, para integrar o lineup da 26ª edição do Street Rock, que acontece no Largo da Batata à partir das 12h. Além da banda de Vitória, também tocam no festival os grupos Violet Soda, Dinossaurus e Far From Alaska. A entrada é gratuita.

O Virgula conversou com o guitarrista Pedro “Toledo” Ramos sobre a responsa de tocar no Street Rock, festival icônico que já reuniu mais de 250 mil pessoas desde a sua primeira edição em 2001, e de como será o próximo ano do Supercombo.

Na entrevista, Pedro deu um spoiler: o novo álbum do grupo virá acompanhado de uma história em quadrinhos. Confira o papo abaixo e saiba mais:

(Foto: Stefano Loscalzo) Supercombo

Qual é o sentimento de tocar em um festival histórico como o Street Rock?

Pedro: Sempre é muito massa poder fazer parte de festivais como esse que marcam a história do rock e da cidade que nos acolheu.

E o que estão preparando para o show?

Estamos finalizando a nossa turnê do disco ‘Rogério’ e o set vai ser baseado nessas músicas. Estamos rodando com o ‘Rogério’ a quase três anos e tem sido lindo trocar energia com a galera em diferentes partes desse Brasilzão.

Qual é a música do Supercombo perfeita para andar de skate, bike, ou fazer esportes radicais?

Eu gosto muito de ‘Jovem’ e ‘Saco Cheio’ pra fazer minhas corridas pela cidade. Até já rolou alguns vídeos de skate com a música ‘Saco Cheio’ que ficaram demais.

Qual banda mais você gostaria de ver tocando no Street Rock?

Adoraria ver o Medulla tocando com a gente lá!

Quais os planos do Supercombo para 2019?

Será um ano de muitas novidades com disco novo e até uma história em quadrinhos que vai acompanhar esse disco. Tá sendo um desafio muito massa criar os personagens e as ilustrações junto com o nosso irmão Jean Diaz. Inclusive, agora no dia 23 junto com um novo single já sai a prévia das primeiras páginas do quadrinho. Fiquem ligados!

SERVIÇO:

26ª edição do STREET ROCK – com Violet Soda, Supercombo, Dinossaurus e Far From Alaska

Quando: 25/11, domingo

Horário: 12h às 20h

Onde: Largo da Batata – zona oeste de SP.

Entrada Gratuita

Veja também: ‘Os shows mais esperados de 2018’:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

New Order

28 de novembro em São Paulo, 30 em Uberlândia e 2 de dezembro em Curitiba

Créditos: Divulgação

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

New Order

28 de novembro em São Paulo, 30 em Uberlândia e 2 de dezembro em Curitiba

Créditos: Divulgação

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows internacionais do 2º semestre

Créditos: montagem

Mais galerias

Lollapalooza 2019

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Popload Festival 2018

Mais galerias

Lollapalooza 2019

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Popload Festival 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL