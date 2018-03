Atração do Lollapalooza, Alok confirma música com Anitta: ‘Ainda esse ano’

(Foto: Alisson Demetrio/ reprodução Instagram)

Nesta terça, 20, Alok postou uma foto com Anitta em seu Instagram e escreveu; ‘Vem feat!’. Imediatamente os fãs começaram a pedir que a parceria musical entre os dois artistas aconteça logo. Em entrevista exclusiva ao Virgula, o DJ brasileiro confirmou que uma musica conjunta com a cantora já está nos planos e não irá demorar para acontecer.”Vai rolar, com certeza! E será ainda esse ano”, diz ele por telefone, em tom de mistério.

Atração do Lollapalooza Brasil 2018, que rola neste fim de semana (dias 23, 24 e 25) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Alok mostrou estar empolgado com a apresentação que fará no festival e diz que será totalmente diferente da que fez na edição de 2016: “Muita coisa mudou nesses dois anos. Tanto musicalmente quanto de popularidade. Hoje o meu show é muito mais produzido, temos uma equipe enorme por trás para fazer com que as apresentações sejam especiais. E a do Lolla será mais ainda, pois como serei headliner do palco eletrônico, o público pode esperar muitos efeitos especiais”.

Na conversa, o DJ também revelou que, mesmo sendo um dos principais artistas do line up, pretende acionar o lado fã e curtir outros shows no festival. “Adoro o Red Hot Chili Peppers e sou muito, mas muito fã da Lana Del Rey. Também queria ver o Imagine Dragons e adoraria trocar uma ideia com o Khalid”, conta. “São tantos nomes bons. Vai saber se não encontro alguns deles no backstage”, finaliza brincando.

SERVIÇO:

Lollapalooza Brasil

Quando: 23, 25 e 25 de março

Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Ingressos: www.lollapaloozabr.com

