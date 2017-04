Atores que vivem Tony, Jess e Justin em ’13 Reasons Why’ estão se divertindo no Brasil

Brandon Flynn (Justin), Alisha Boe (Jessica) e Christian Navarro (Tony), atores de 13 Reasons Why estão no Brasil para participar do painel da Netflix na Comic-Con Recife, braço da Comic Con Experience que acontece em São Paulo.

Já no aeroporto eles receberam o carinho dos fãs e foram super solícitos, tirando várias fotos. Os três ainda encontraram Finn Jones, o ator que vive Punho de Ferro, e tambem tiraram fotos.

Confira algumas delas:

Fonte: Vírgula UOL