Atores e diretores aderem à campanha por igualdade de gênero

Guillermo Del Toro

Na cerimônia de entrega da 90ª edição do Oscar, no Dolby Theatre, neste domingo, o fundo de defesa legal Time’s Up, criado por Natalie Portman e Meryl Streep, teve apoio de homens como Patrick Stewart (o Professor Xavier de “X-Men”), o cineasta Guillermo del Toro (vencedor da categoria Melhor Diretor por “A forma da água”) e Richardk Jenkins – apareceram no tapete vermelho usando um broche em apoio a uma campanha contra o assédio sexual e pela igualdade de gênero em Hollywood.

Mais de 300 atrizes, roteiristas, diretoras, agentes e outras profissionais da indústria do entretenimento fazem parte da iniciativa para enfrentar o assédio sexual em Hollywood.

Oscar 2018



Jane Fonda e Helen Mirren



Jodie Foster e Jennifer Lawrence



Nicole Kidman



Tiffany Haddish e Maya Rudolph



Margot Robbie e Chadwick Boseman



Jennifer Lawrence



Danielle Graham



Jennifer Lawrence



Daniela Elbanez



Margot Robbie



Nina Parker



Jimmy Kimmel e Gal Gadot



Jimmy Kimmel



Sofia Carson



Timote



Viola



Viviane Geppert



Chadwick Boseman



Gal Gadot



Kristin Cavallari



Fonte: Vírgula UOL