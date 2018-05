Atores de ‘Vingadores’ fizeram uma tatuagem pra celebrar os filmes e a amizade

Parte do elenco de ‘Os Vingadores’

Leia mais’Vingadores: Guerra Infinita’ fatura US$ 1 bilhão em apenas 11 …Adele comemora 30 anos com festa temática de Titanic

Cinco dos seis dos atores originais de Vingadores resolveram celebrar a franquia de filmes e a amizade entre eles com uma tatuagem. Vídeos e algumas fotos foram postadas no Instagram dos atores.

Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Viúva Negra), Jeremy Renner (Gavião Arqueiro) e Chris Evans (Capitão América) foram tatuados por Joshua Lord. Só falto Mark Rufallo (Hulk) mesmo!

Robert Downey Jr.

“Cinco dos seis Vingadores originais fizeram a tatuagem. E o sexto foi o tatuador; quem preferiu ficar de fora foi o Mark Ruffalo. A ideia foi da Scarlett Johansson, e ela e Chris Evans foram tatuados em em Nova York. Então o tatuador de Nova York, Josh Lord, que é incrível, voou para Los Angeles, fez a tatuagem em mim, fez no Jeremy Renner, e nós só intimidamos Chris Hemsworth a fazer também, e ele fez”, contou Robert Downey Jr. ao Entertainment Weekly.

A tatuagem é um símbolo que junta o A (de Avengers) e um 6. Confira a foto da tattoo e alguns vídeos:

A tatuagem

Uma publicação compartilhada por Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) em 7 de Mai, 2018 às 9:04 PDT

Uma publicação compartilhada por Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) em 7 de Mai, 2018 às 8:57 PDT

Uma publicação compartilhada por Jeremy Renner (@renner4real) em 3 de Mai, 2018 às 1:26 PDT

Fonte: Vírgula UOL