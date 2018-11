Ator Rafael Cardoso é vítima de arrastão no Rio: “tinha 3 armas apontadas contra ele”

Rafael Cardoso, que está no ar na novela global ‘Espelho da Vida’, foi vítima de um arrastão, na última semana, no Rio de Janeiro. A sogra do ator, a jornalista Sonia Bridi, usou o Instagram para lamentar o episódio que viveu o pai de seus dois netos, Aurora e Valentim.

“Na madrugada de quinta, meus netos dormiam tranquilos quando o pai deles estava com uma arma na cabeça”, diz a jornalista. “Rafael e Paulo, que trabalha com ele, voltavam do sítio com uma carga de produtos orgânicos. A camionete foi cercada e abalroada nas laterais por cinco carros que estavam no arrastão na rodovia Washington Luis. Vários carros foram parados pelo bando. Rafael e Paulo não ofereceram resistência. Mas os bandidos mesmo assim se revezaram mantendo-nos com armas na cabeça, no peito, nas costas”.

E, completou: “em determinado momento Rafael tinha 3 armas apontadas contra ele. Famílias foram postas no meio da rua, e os carros levados. Ao se afastarem os bandidos dispararam em direção às vítimas. Ninguém se feriu por muita sorte. E é a isso que estamos entregues em muitas áreas do Rio: à sorte e à fé. Minha família teve sorte. Milhares de outras, não”.

O ator também se manifestou pelo Instagram, dizendo que o assalto “foi um divisor de águas” e que ele se afastaria das redes sociais por um tempo.

