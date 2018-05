Ator que vive Chewbacca zera a internet com foto ao lado de hobbits de ‘O Senhos dos Aneis’

Joonas Suotamo

O finlandês Joonas Suotamo é o atual intérprete de Chewbacca, personagem da saga Star Wars. O ator tem 2,08 metros de altura e zerou a internet esta semana ao posar ao lado dos atores que fizeram os hobbits do clássico O Senhor dos Anéis.

Joonas Suotamo ao lado dos atores de O Senhor dos Aneis

A foto foi publicada por Suotamo no Instagram e mostra Sean Astin (Sam), Elijah Wood (Frodo) e Billy Boyd (Pippin) ao lado do ator, que só aparece do pescoço para baixo. “Finalmente conheci os meus heróis – Os Hobbits de O Senhor dos Anéis!”, escreveu na legenda.

No Twitter, Elijah Wood respondeu ao ator. “Você consegue ver Endor daí de cima Chewie?”, perguntou, fazendo referência ao planeta dos Ewoks em O Retorno de Jedi (1983). “Endor, a Montanha da Perdição e até o Condado, Elijah!”, rebateu Joonas.

Joonas Suotamo vive Chewbacca

1. Atores que fazem C-3PO R2-D2 participaram de todos os filmes

C-3PO (Anthony Daniels) e R2-D2 (Kenny Baker) são os únicos dois atores que participaram dos 6 filmes da saga. Porém, Baker morreu em 2016.

Créditos: reprodução

2. Tema disco de Star Wars foi o mais tocado em 1977

A versão disco do tema de Star Wars foi a canção mais tocada, por duas semanas, no ano de 1977.

Créditos: reprodução

3. Tem uma frase que foi dita em todos os filmes

A frase ‘I have a bad feeling about this (Tenho uma sensação ruim sobre isso)’ foi dita em todos os filmes da saga

Créditos: reprodução

4. Erraram o nome do filme

Cinemas americanos veicularam em seus pôsteres o filme – ‘A Vingança de Jedi’ – que na realidade ficou conhecido mundialmente como ‘O Retorno de Jedi’.

Créditos: reprodução

5. Alienígenas de Jabba tem relação com outro filme

Klaatu, Barada e Nikto, três alienígenas que aparecem na cena com o conhecido Jabba, são referências ao filme ‘Army of Darkness’. As três palavras precisam ser pronunciadas para acabar com o livro dos mortos nessa película.

Créditos: reprodução

Fonte: Vírgula UOL