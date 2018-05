Ator que fez Neville Longbottom, em Harry Potter, se casa

Você lembra do Neville Longbottom, né?

Você talvez tenha acompanhado toda a transformação do ator, Matthew Lewis, que saiu da puberdade e se transformou em um baita gato. Mas agora, além de um baita gato, ele é um homem casado! Dá pra acreditar? Lewis agora está com 28 anos e se casou neste fim de semana com Angela Jones, sua namorada de longa data.

Ele contou a novidade com uma foto em suas redes sociais, em que escreve: “Como se não bastasse ter perdido o show do Arctic Monkeys em Los Angeles, eles estavam se apresentando na Itália ao mesmo tempo em que eu e a minha esposa estávamos lá e ela fez eu me casar em vez de ir ao show. Aff”. Veja a publicação abaixo e felicidades ao casal!

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa

— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) 28 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL