Ator que faz Walter White em ‘Breaking Bad’ não vai mais atender pedidos de autógrafos

Bryan Cranston, ator conhecido por interpretar Walter White na série Breaking Bad, deu uma triste notícia aos fãs: pelo Twitter, disse que não vai mais receber nenhum pedido de autógrafo porque não consegue atender a todas as solicitações dos fãs.

No post, Cranston informou: “Amigos, depois de 18 anos autografando tudo para os fãs, estou me aposentando. São muitos pedidos e não consigo fazer mais isso. Eu adoro conhecer fãs e ainda vou dar autógrafos pessoalmente, mas só isso. Obrigado por entenderem. Vejo vocês por aí – vamos tirar uma selfie”.

Para quem não sabe, o ator tinha uma página no seu site oficial em que fãs podiam mandar fotos e artigos para serem autografados por ele.

Todos personagens de The Walking Dead são surdos

Mesmo com os zumbis sendo lentos e barulhentos, eles sempre conseguem aparecer do nada surpreendendo os personagens de Walking Dead. Alguns fãs sustentam a teoria de que todos eles estão perdendo a audição. No piloto, Rick Grimes deu um tiro de dentro de um tanque para matar um zumbi. O barulho foi tão forte que deixou ele temporariamente surdo.Levando em consideração todos os tiros de curta distância na série, faria sentido que todos os personagens estivessem sofrendo com a perda da audição, o que explicaria o fato deles estarem sempre atraindo mais e mais zumbis.

Créditos: Reprodução

Os personagens de Friends na verdade estão em um hospício

Uma teoria de fã diz que os seis personagens principais de Friends estão em um hospício e a história é apenas uma versão imaginada do que suas vidas seriam em uma psicose compartilhada. É sério. Phoebe perdeu a noção da realidade depois do suicídio de sua mãe, Monica não aguentava o bullying sofrido por seu excesso de peso, Rachel é uma sociopata, Ross não aguentou ser abandonado por sua ex-mulher, Chandler não suportava mais a sua família disfuncional e Joey ficou louco por ser o único irmão homem de sua família. Só isso explica não existir crime em Nova York nos anos 90 e os personagens ignorarem completamente as mudanças da cidade depois dos atentados de 11 de setembro.

Créditos: Reprodução

Game of Thrones é na verdade sobre a alteração climática

Segundo uma teoria, os White Walkers são uma metáfora para a alteração climática do planeta. Os humanóides que voltaram para destruir a humanidade depois de séculos no exílio são a ameaça maior, enquanto as casas dos Sete Reinos estão muito ocupadas brigando umas contra as outras. Alguns personagens negam a existência deles, mas uma coisa é certa: ninguém tem força o suficiente para pará-los.

Créditos: Reprodução

Malcom, de Malcolm in the Middle, cresceu e se transformou em Walter White, de Breaking Bad

A primeira teoria é que Walter White, de Breaking Bad, se transformou em Hal, de Malcolm in the Middle depois de passar por proteção de testemunha (a teoria fica mais óbvia ainda quando sabemos que os dois personagens são interpretados por Bryan Cranston). Porém, outra teoria sugere que Walter White na verdade não é Hal e sim a versão crescida de Malcom. Os dois compartilham muitas características parecidas: são inteligentes, teimosos, manipuladores e gênios da química (além de egoístas e violentos às vezes).

Créditos: Reprodução

Os personagens de Fuller House sabem que estão na televisão

Muitos fãs acreditam que na nova versão de Full House (Três é Demais) os personagens sabem que estão num programa de televisão, assim como em um Big Brother. A teoria se sustenta com base no fato de que os personagens muitas vezes quebram a quarta parede (e falam com o telespectador) e comentam a música que toca nas cenas.

Créditos: Reprodução

Gilmore Girls é uma versão idealizada da vida de Rory Gilmore

A teoria é que o revival da Netflix é a única versão real do universo de Gilmore Girls e a série original era apenas uma história idealizada da adolescência de Rory Gilmore do ponto de vista dela própria mais velha, tanto que no episódio final, Gilmore Girls: A Year in the Life, Rory escreve um romance chamado The Gilmore Girls, no qual fala sobre o relacionamento com sua mãe, Lorelai. Na nova série da Netflix, a vida de Rory parece não ser tão boa quanto a da original, na qual ela tinha um vida de jovem quase perfeita. Além disso, Lorelai não queria que Rory escrevesse o livro, o que só reforça a teoria.

Créditos: Reprodução

Springfield dos Simpsons fica em…

Os Simpsons já estão no ar há 30 anos e o estado em que a cidade de Springfield é localizada ainda é um dos grandes mistérios da série, uma vez que 22 cidades nos Estados Unidos se chamam Springfield. Muitos acreditam que a família do desenho animado vive em Maine ou Ohio, mas uma teoria afirma que a Springfield dos Simpsons fica em Oregon. A teoria vem de um processo de eliminação: Springfield fica a 8000 pés acima do nível do mar, baseado em suas montanhas, e também fica no litoral, baseado nos episódio com praias e o oceano. E para completar, o criador da série, Matt Groening, é de Portland, Oregon, que fica muito perto da Springfield de Oregon.

Créditos: Reprodução

Alguns personagens de It´s Always Sunny in Philadelphia não se parecem com o que público vê

A teoria é que os personagens de It´s Always Sunny in Philadelphia não são o que eles realmente parecem e isso será revelado no final da série. O programa é sobre um grupo de amigos que tomam conta de um bar e sofrem de delírios loucos. Mac acha que é um valentão, mas ele é sempre o primeiro a fugir de uma briga. Dennis acredita que ele é o que as mulheres sempre quiseram, mas sempre precisa de métodos elaborados para seduzi-las. Sweet Dee pensa que é uma atriz talentosa, mas sempre trava quando está no palco ou na frente de muita gente. Segundo a teoria, uma foto no último episódio vai revelar a verdadeira identidade dos personagens.

Créditos: Reprodução

Kenneth de 30 Rock é imortal

Kenneth é um personagem bastante peculiar de 30 Rock e alguns fãs da série acreditam que ele seja imortal. Algumas pistas: ele conhece todas as estrelas de televisão dos anos 40 e 50 e teve um pássaro de estimação por “quase 60 anos”.

Créditos: Reprodução

Stranger Things e Parks and Recreation estão conectados

A teoria é que Steve Harrington, o namorado de Nancy, de Stranger Things, cresceu e virou o pai de Jean-Ralphio Sapertstein, de Park and Recreation. As duas séries se passam em Indiana. Stranger Things se passa no começo dos anos 80 e Parks and Recreation nos dias atuais. O ator que faz Steve, Joe Keery, é muito parecido com Ben Schawartz, o ator que faz Jean-Ralphio, e os dois ainda fizeram um vídeo juntos, A Verdade Sobre Steve e Jean-Ralphio, para o The Late Late Show With James Corden.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL