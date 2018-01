Ator de ‘The Big Bang Theory’ cogita que próxima temporada pode ser a última

Reprodução Johnny Galecki

Talvez a notícia doa no coração dos fãs de The Big Bang Theory, mas os atores andam conversando sobre o final da série. Em entrevista ao TVLine, o ator Johnny Galecki sugeriu que a próxima temporada, a 12ª, pode ser a última do sitcom de sucesso.

“A única conversa que o elenco teve sobre o final de The Big Bang Theory foi que todos nós ficaremos muito tristes quando esse dia chegar. Porém, no ponto em que estamos, acho que todo mundo está confortável com a ideia de que 12 temporadas são bastante e seria um bom momento de ir para casa e ver os nossos familiares”, afirmou.

Além de Big Bang e seu trabalho como produtor executivo na série Living Biblically, da CBS, Galecki vai aparecer em um dos episódios da série Roseanne, retomando o papel de David Healy.

Apesar da fala de Johnny Galecki, nada foi confirmado ainda. Vamos esperar e torcer, né?!

A diferença de salário entre homens e mulheres na TV americana

Kevin Spacey e Robin Wright

Robin Wright virou notícia nas últimas semanas ao revelar que teve de exigir um salário igual ao de Kevin Spacey pela atuação em ‘House of Cards’. Enquanto Spacey faturava US$ 9.5 milhões, Robin, que interpreta a mulher de Frank, Claire, na produção da Netflix, levava US$ 5.5 milhões por temporada

Créditos: Divulgação

Ed O'Neill e Sofia Vergara

Mas a diferença de salários entre homens e mulheres na TV não é tão sexista como em Hollywood. No caso de Ed O’Niell e Sofia Vergara, de ‘Modern Family’, a diferença favorece as mulheres. Sofia tem um rendimento de US$ 28.5 milhões ao ano, isso somando ganhos com publicidade. Já Ed fatura US$ 10.5 milhões

Créditos: Divulgação

Ty Burrell e Julie Bowen

O outro casal de ‘Modern Family’, Ty Burrell e Julie Bowen, que interpretam Phil e Claire Dunphy, ganham quase a mesma coisa. Julie ganha US$ 12 milhões ao ano, enquanto Ty fatura US$ 11.5 milhões

Créditos: Divulgação

Jim Parsons, Kaley Cuoco e Johnny Galecki

Em ‘The Big Bang Theory’, o maior salário pertence ao ator Jim Parsons, com um faturamento de US$ 29 milhões ao ano. É o artista mais bem pago da TV dos Estados Unidos. Já Kaley ganha US$ 28.5 milhões, enquanto Johnny Galecki recebe US$ 27 milhões por temporada

Créditos: Divulgação

Kit Harington e Emilia Clarke

Protagonistas da série do momento, Kit Harington e Emilia Clarke recebem salários iguais. Em ‘Game of Thrones’, o elenco é dividido em duas categorias: A e B, de acordo com sua repercussão. Integrantes do grupo A, os dois recebem US$ 3 milhões por temporada, isso sem contar patrocínios

Créditos: Divulgação

Patrick Dempsey e Ellen Pompeo

Os principais nomes do elenco de ‘Grey’s Anatomy’ possuem uma diferença de salário pequena. Enquanto Dempsey recebe US$ 12 milhões, Pompeo ganha US$ 500 mil a menos

Créditos: Divulgação

Mark Harmon e Pauley Perrette

No caso de ‘NCIS’, a diferença é notável. Mark Harmon é um dos homens mais bem pagos da TV nos Estados Unidos, recebendo US$ 20 milhões por temporada. Já Perrette recebe “apenas” US$ 6 milhões

Créditos: Divulgação

Elenco de 'Friends'

Um grande exemplo de igualdade de salários, o elenco de ‘Friends’, que contava com três homens e três mulheres, recebia exatamente o mesmo pagamento, chegando ao fim do ciclo, em 2004, com US$ 1 milhão cada. Isso como salário mensal

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL