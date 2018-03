Ator de ‘Os Goonies’ e ‘Gremlins’ é esfaqueado e vai parar no hospital

(Foto: reprodução/ Instagram) Corey Feldman após ser esfaqueado

O ator Corey Feldman, conhecido por seus papéis em Os Goonies, Gremlins, Conta Comigo e alguns Sexta-Feira 13, foi atacado por três homens nesta noite de terça, 27. Ele foi esfaqueado e parou no hospital.

Pelo Twitter, Feldman disse que um homem abriu a porta de seu carro e o esfaqueou com alguma coisa em uma tentativa de homicídio. “Graças a Deus eu estava com o meu segurança no carro, quando três homens se aproximaram. Quando o segurança estava distraído, um cara me atacou. Eu estou ok”, escreveu ele.

(Foto: reprodução/ Twitter)

Como estão os atores de 'Os Goonies' hoje

Veja a galeria ao lado com o paradeiro de Bocão (Corey Feldman), Dado (Jonathan’ Ke Huy Quan), Gordo (Jeff Cohen), Mikey Walsh (Sean Astin), Brand Walsh (Josh Brolin), Andy Carmichael (Kerri Green) e Stef Steinbrenner (Martha Plimpton)…

Veja a galeria ao lado com o paradeiro de Bocão (Corey Feldman), Dado (Jonathan’ Ke Huy Quan), Gordo (Jeff Cohen), Mikey Walsh (Sean Astin), Brand Walsh (Josh Brolin), Andy Carmichael (Kerri Green) e Stef Steinbrenner (Martha Plimpton)…

Fonte: Vírgula UOL