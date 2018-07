Ator de ‘Harry Potter’ zoa Neymar Jr. no Twitter e os brasileiros não perdoam

Matthew Lewis

Leia maisCarro de bebê invade pista de veículos na InglaterraJosé Loreto e Débora Nascimento mostram filha pela primeira vezTorcida não sabe se comemora saída da Argentina da Copa ou teme a …

Matthew Lewis, que viveu Neville Longbottom na franquia Harry Potter, acabou entrando em uma polêmica com seguidores brasileiros ao fazer uma crítica a Neymar Jr., após a partida de Brasil x México. A seleção brasileira levou a melhor por 2 x 0 e avançou para as quartas na Copa do Mundo.

“O Neymar é patético”, escreveu o ator. Foi o suficiente para vários brasileiros deixarem vários recadinhos nada agradáveis para Matthew.

Neymar is pathetic.

— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) 2 de julho de 2018

“Os gringos não aprenderam ainda que criticar brasileiro/Brasil é atestado de óbito de carreira. Aiai, Matthew Lewis, descanse em paz”, afirmou um. “Quem é Matthew Lewis?”, questionou outra.

“Meu português está um pouco enferrujado, mas eu suponho que todos vocês dizendo que ele rolando e atuando é constrangedor de assistir, considerando o talento natural que ele é, e vocês gostariam que ele parasse. Estamos todos de acordo”, afirmou.

Os gringos não aprenderam ainda que criticar brasileiro/Brasil é atestado de óbito de carreira

Aiai, Matthew Lewis, descanse em paz

— Deus salve o Ney (@GahC4ssiano) 2 de julho de 2018

Um fã resolveu tentar explicar que o pisão que Neymar recebeu de um jogador mexicano, sem nem ao menos levar um cartão amarelo, não foi nada bacana. Matthew, então, respondeu: “Deveria ter sido vermelho”.

My Portuguese is a little rusty but I’m assuming you’re all saying that his rolling around and play acting is embarrassing to watch considering what a natural talent he is and you wish he’d stop. We’re all agreed.

— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) 2 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL