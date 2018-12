Ator de ‘GoT’ revela que temporada final terá maior batalha da história da TV

O ator Vladimir Furdik revelou, em entrevista ao site húngaro Sorozar Wiki, que a próxima e última temporada de Game of Thrones poderá ter “a maior batalha da história da televisão”. “Praticamente todo o episódio será sobre a batalha, por volta de uma hora”, disse o intérprete do Rei da Noite.

Segundo o site inglês Daily Mail, Furdik contou ainda que muitos dragões são esperados para a próxima temporada. Sobre quem finalmente será coroado rei do Trono de Ferro, o ator completou: “será uma surpresa incrível”.

De acordo com a HBO, os próximos episódios devem começar em abril de 2019.

Fonte: Vírgula UOL