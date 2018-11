Ator da TV Globo fala sobre vitiligo: “Apareceu quando eu tinha 10 anos”

Igor Angelkorte

Igor Angelkorte, ator que viveu o personagem Rafael em O Outro Lado do Paraíso, postou uma foto para falar sobe o vitiligo, doença que provoca perda da pigmentação da pele, e que o acompanha desde a infância.

Na foto, ele exibe algumas manchas nos olhos e no punho. “Eu amo meu vitiligo. Ele apareceu quando eu tinha 10 anos, enquanto minha mãe e meu pai se separavam”, contou.

“Comecei a gostar dele quando uma menina iluminada me disse no colégio que era um charme. Até então rejeitava minhas marcas sobre os olhos, porque na adolescência a gente quer ser especial sendo igualzinho a todo mundo. Ninguém quer ter nenhum lance diferente só pra evitar qualquer chance de bullying, né!”, continuou.

Igor disse ainda que aprendeu a lidar bem com a doença. “Também me ajudou um médico quando eu era pequeno, pra quem perguntei angustiado: ‘O que eu vou dizer quando as outras crianças perguntarem sobre vitiligo?’, me disse pra responder: ‘nem te ligo’. Maravilhoso”, revelou.

O ator, ex-namorado de Camila Pitanga, disse que já fez diversos tratamentos, mas atualmente apenas toma um chá. “Porque acredito nas plantas e nos chás pra cuidar de qualquer coisa no nosso corpo. O chá é de mama cadela. Maravilhoso esse nome”, escreveu.

Bonecas incríveis com vitiligo

Fonte: Vírgula UOL