Ator da Disney diz que Hollywood não queria que ele se revelasse gay

Garrett Clayton

Garrett Clayton, astro de Teen Beach Movie, da Disney, contou que estava namorando um homem e disse que finalmente conseguiu se sentir confortável paara falar sobre isso.

Em entrevista para a Gay Times, o ator de 27 anos conta que sofreu muito com a homofobia em Hollywood. “No começo da minha carreira, todos me perguntavam se eu era gay. Eu sentia a pressão e respondia ‘gay, bi ou o que for’”, diz.

Garrett também disse que muitos diziam que ele devia se “masculinizar”. “Isso era muito conflituoso porque tem alguém te oferecendo seu sonho, mas eles dizem que você não é bom o bastante por ser o que você é. Você é talentoso, mas não o bastante”, completou.

Transgêneros

Um diretor de arte de Nova York, nos Estados Unidos – que mantém sua identidade anônima – decidiu criar o Instagram @trans.disney, que transforma personagens da Disney em transgênero

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL