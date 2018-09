Ator adianta curiosidades sobre ‘Toy Story 4’: “outro nível”

O ator Tim Allen falou sobre o roteiro de ‘Toy Story 4’. Dublador de Buzz Lightyear, ele contou aos fãs um pouco mais sobre o filme, que será lançado em junho do ano que vem.

“A história está muito emocionate, engraçada. É grande demais a ideia que eles tiveram. Este filme está de outro nível. É emocionante, diferente”, disse o ator em entrevista à Entertainment Weekly. E, completou: “me emocionei muito em algumas cenas”.

Além de Tim Allen, os brinquedos falantes mais famosos do mundo têm vozes também de Tom Hanks, como o cowboy Woody, e Joan Cusack. O primeiro ‘Toy Story’ foi lançado em 1995 e as sequências em 1999 e 2010, informou o site Mirror.

Fonte: Vírgula UOL