Ativistas denunciam crueldade a porcos em fazendas no Reino Unido

Animais têm ferimentos infeccionados e hérnias

Ativistas denunciam maus-tratos a porcos em fazendas nos Reino Unido certificadas pela Red Tractor. Imagens mostram os animais com ferimentos infeccionados, hérnias e sendo atacados pelos empregados do local. “Muitos animais estavam sofrendo com ferimentos sem tratamento”, disse uma porta-voz da organização Animal Equality. As informações são do Independent.

Quatro empregados foram demitidos da fazenda após mais de 100 atos de violência contra os porcos serem filmados e compartilhados. As imagens mostram os funcionários chutando os animais, usando peças de metal para furar o corpo dos porcos e sprays químicos no focinho deles. A empresa Red Tractor informou em nota que faz inspeções regulares nas fazendas suínas do grupo e que os animais feridos foram levados para tratamento.

Fonte: Vírgula UOL