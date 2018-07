Atendentes de voo quebram protocolo para salvar cachorro

Dois atendentes de bordo da companhia aérea JetBlue salvaram a vida do buldogue francês Darcy durante um voo da Florida para Massachusetts, nos Estados Unidos. A dona do pet, Michele Burt, escreveu uma carta para agradecer.

Ela contou que viaja há anos com seus cachorros e sempre os coloca na caixa de transporte debaixo do banco. Mas, na última semana, Darcy estava mais agitado que o normal. Os atendentes perceberam e foram checar. O buldogue estava com a língua azul, sinal de falta de ar. Rapidamente, a equipe trouxe gelo e colocou a máscara de oxigênio para que ele recuperasse a respiração. “Eles salvaram uma vida”, escreveu.

Fonte: Vírgula UOL