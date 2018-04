Ataque de criminosos deixa dois mortos e 10 feridos em Angra dos Reis

A onda de violência que tomou conta da cidade de Angra dos Reis, no sul fluminense, fez mais dois mortos e 10 feridos após um tiroteio na noite passada (25). O grupo participava de uma partida de futebol amador, no bairro do Areal, uma das regiões mais perigosas do município.

Criminosos de duas facções rivais lutam pelo domínio do tráfico de drogas em Angra dos Reis nos últimos meses. A guerra entre integrantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando da Capital já fez dezenas de vítimas.

No episódio de ontem, segundo testemuhas, cerca de 15 homens fortemente armados de fuzis e pistolas, divididos em quatro carros, passaram atirando contra jogadores e torcedores que assistiam à partida. Houve confusão e as pessoas correram procurando se abrigar dos tiros disparados na direção do campo de futebol.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu dez pessoas que foram levadas feridas para o Hospital Geral da Japuíba. Sete permanecem internados, devido à gravidade dos ferimentos. Os dois mortos só foram localizados hoje (26) pela manhã, em um valão, perto do local da partida. A Polícia Militar informou que foi notificada do ocorrido pelo hospital e as vítimas foram ouvidas.

Fonte: Agência Brasil