Assim como o Radiohead, veja bandas dos ano 90 que continuam na ativa

(Foto: divulgação/ montagem) Smashing Pumpkins, Radiohead e Foo Fighters

O Radiohead, uma das muitas bandas que estouraram nos anos noventa (no caso deles, mais propriamente com o álbum OK Computer, de 1997) está no Brasil para dois shows: o primeiro nesta sexta, 20, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro e o outro dia 22, domingo, no Allianz Parque, em São Paulo. Com isso, o adolescente dentro de nós que viveu aquela década do grunge e do britpop renasceu.

Porém, é injusto dizer que o Radiohead remeta apenas aos anos noventa. O grupo de Thom Yorke seguiu firme e forte na ativa, tendo lançado ótimos álbuns nas décadas seguintes, mesmo deixando o estilo ‘guitar band’ para trás e trilhando em uma direção mais psicodélica, viajante e diferentona.

O que importa é que a banda continua de pé e está em seu melhor momento, assim como vários outros artistas daquela era. Por isso, listamos nomes que, com altos e baixos na carreira, sobreviveram a todos esses anos e continuam fazendo os tiozões indies e do rock felizes, apenas por continuarem existindo, lançando material, excursionando…

Dê uma olhada:

Radiohead

O grupo liderado por Thom Yorke retornou poderoso com o disco “A Moon Shaped Pool” e causou comoção nos fãs.

Créditos: Reprodução/vídeo

Pearl Jam

Eddie Vedder é um dos maiores representantes da geração noventa. Ele e sua banda seguem na estrada e servem de exemplo duradouro para muitos outros artistas.

Créditos: Divulgação

Blink 182

A formação mudou (saiu Tom DeLonge e entrou Matt Skiba), mas os rapazes engraçadinhos do Blink estão de volta e lançaram em 2016 o álbum “California”.

Créditos: Divulgação

Garbage

A banda da diva ruiva Shirley Manson acaba de lançar o álbum “Strange Little Birds”.

Créditos: Divulgação

Korn

O guitarrista Brian ‘Head’ retornou ao Korn e deu o maior gás na banda, que fez um dos melhores shows do Rock in Rio 2015.

Créditos: Divulgação

Placebo

O Placebo não sumiu. Eles continuam lançando discos e gravaram o “Unplugged MTV” em 2015.

Créditos: Divulgação

The Prodigy

Os loucões do Prodigy lançaram o violento “The Day Is My Enemy” em 2015 e possuem um dos shows mais procurados da Europa.

Créditos: Divulgação

Smahing Pumpkins

Billy Corgan recrutou seus antigos parceiros de banda (James Iha e Jimmy Chamberlin) para uma volta triunfal em 2018. Porém, sem a baixista D’arcy.

Britney Spears

A estrela do pop dos anos noventa também lançou disco em 2016, o “Glory”.

Créditos: Divulgação

Deftones

Chino Moreno & cia acabaram de lançar “Gore”, um álbum cheio de ambiências, mas sem deixar o peso de lado.

Créditos: Divulgação

Blur

Lançaram “The Magic Whip” em 2015. Vez ou outra a banda se reúne para alguns shows específicos. Mas continuam na batalha.

Créditos: Divulgação

Pixies

A maior banda indie dos anos noventa perdeu a baixista Kim Deal, que deixou o grupo, mas seguiu em frente mesmo assim.

Créditos: Divulgação

Backstreet Boys

A boy band mais querida daquela época está prometendo um novo álbum, mas enquanto ele não sai seguem fazendo shows. Voltem para o Brasil, pliss!

Créditos: Divulgação

Marilyn Manson

O Anticristo Superstar não tem mais a mesma popularidade de antes, mas segue firme e forte. O álbum “The Pale Emperor” foi eleito pela Rolling Stone o melhor de 2015 na categoria heavy metal.

Créditos: Divulgação

Rammstein

Os alemães mais crazy do metal vieram ao Brasil em setembro para se apresentar no Maximus Festival.

Créditos: Divulgação

The Chemical Brothers

Atração principal da edição brasileira do Sónar em 2015, os irmãos da química lançaram um discão: “Born in the Echoes”

Créditos: Divulgação

Weezer

O vocalista Rivers Cuomo e o baixista Scott Shriner gostam mesmo é de jogar frisbee antes de cada show. “Aquece às mãos, concentra a mente e te leva para um mundo interior”, disse Cuomo.

Créditos: Divulgação

SERVIÇO:

Soundhearts Festival no Rio de Janeiro

Data: 20 de abril

Local: Jeunesse Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro)

Início dos shows: 19h30 – Radiohead às 22h

Abertura dos Portões: 18h

Classificação: Pista: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais/ responsáveis legais.

Lounge: 18 anos. Proibida entrada de menores de 18 anos.

Ingressos: www.livepass.com.br/event/soundhearts-festival

Soundhearts Festival em São Paulo

Data: 22 de abril

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP)

Início dos shows: 16h30 – Radiohead às 20h

Abertura dos Portões: 13h30

Classificação: 16 anos desacompanhados. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais/ responsáveis legais.

Ingressos: www.livepass.com.br/event/soundhearts-festival

Fonte: Vírgula UOL