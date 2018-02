(Foto: reprodução/ sadanduseless)

Caso você não saiba, ou esteja pensando no Carnaval ainda, no outro lado do mundo, na cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul, está rolando os Jogos Olímpicos de Inverno. No evento, que termina em 25 de fevereiro, modalidades esportivas como snowboard, salto de esqui, curling, patinação artística, esqui alpino e outras que envolvam neve e temperatura abaixo de zero estão sendo disputadas.

Para descontrair, o Sad And Useless, auto-denominado como ‘o site humorístico mais depressivo da internet’, coletou algumas fotos tiradas dos rostos dos participantes de patinação artística no gelo e mostrou como ficam engraçados em momentos tensos.

Dê uma olhada abaixo que é uma melhor do que a outra! Hahaha!

As caras mais engraçadas dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018

As caras mais engraçadas dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018

Créditos: reprodução/ sadanduseless

Fonte: Vírgula UOL