As Bahias e A Cozinha Mineira encerram turnê do álbum ‘Bixa’ com shows em SP

(Foto: Gui Paganini/ Divulgação)

Uma das bandas mais interessantes que surgiu na música brasileira nos últimos anos, As Bahias e a Cozinha Mineira promete colocar o Sesc Pompeia para dançar neste fim de semana. O grupo paulistano se apresenta dia 15, sábado, às 21h30 e 16, domingo, às 18h30 na Comedoria da unidade.

Liderada pelas vocalistas Assucena Assucena, Raquel Virginia e pelo guitarrista Rafael Acerbi, as Bahias vão apresentar os shows de encerramento da turnê do álbum Bixa, lançado em 2017 e produzido por Marcelo Cabral e Daniel Ganjamam, produtor do Criolo.

As Bahias e A Cozinha Mineira reverencia, sem saudosismo, o passado e dialoga com a herança da música brasileira. A sonoridade mescla sintetizadores com sons das cidades e homenageia a natureza, o lirismo e a cor, sem deixar de lado as letras políticas, características do grupo.

Outro destaque são as performáticas e incríveis Assucena e Raquel, que transitando entre liberdade artística e de gênero, mostram porque são uma das grandes vozes da nova geração.

Um show imperdível!

(Foto: divulgação) As Bahias e A Cozinha Mineira

SERVIÇO:

As Bahias e A Cozinha Mineira no Sesc Pompeia

Quando: 15 de dezembro (sábado) às 21h30, e 16 de dezembro (domingo) às 18h30

Onde: Comedoria do Sesc Pompeia – R. Clélia, 93 – Água Branca, São Paulo

Ingressos online: www.sescsp.org.br

Vendas limitadas a 4 ingressos por pessoa.

A capacidade do espaço é de 800 pessoas. Assentos limitados: 150. A compra do ingresso não garante a reserva de assentos. Abertura da casa às 20h00 de quinta à sábado e às 17h30 aos domingos e feriados.

As Bahias e a Cozinha Mineira

Deram visibilidade às trans na música brasileira. Lançaram o álbum ‘Bixa’ em 2017, produzido por Daniel Ganjamen e Marcelo Cabral, mesma dupla que ajudou Criolo a explodir.

Créditos: Reprodução/Facebook

Anavitória

De Tocantins, a dupla lançou seu primeiro EP em 2015. Com um empurrãozinho de Tiago Iorc, se tornaram fenômeno. Pop rural é como elas definem sua música.

Créditos: Victor Affaro

Tiago Iorc

Ícone musical e de estilo, o brasiliense de 31 anos é expoente da onda neofolk. Com violão e voz, arrasta multidões e emplaca um hit atrás do outro.

Créditos: Reprodução/Facebook

Liniker

Na crista da onda, a cantora de Araraquara começa dominação mundial. Em junho, vai a Europa e, em agosto, se apresenta em Nova York pela primeira vez.

Créditos: Reprodução/Facebook

Hungria

Nome forte do novo hip hop, tem 2,5 milhões de seguidores no Facebook.

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Promissor, rapper de Guarulhos foi destacado pela Vice dos Estados Unidos.

Créditos: Reprodução/Facebook

Haikaiss

Nome do novo rap. Populares entre a molecada, acumulam 1,4 milhões de seguidores no Facebook.

Créditos: Reprodução/Facebook

Costa Gold

Também da nova cena hip hop, o Costa Gold é expoentes do trap, vertente que aproxima rap da eletrônica.

Créditos: Guilherme Alonso

Curumin

Aos 40 anos, o paulistano é um dos nomes destacados da MPB indie. Acaba de lançar “Boca”, álbum que deve ser onipresente nas listas de melhores do ano.

Créditos: Reprodução/Facebook

Rico Dalasam

Pioneiro da onda “queer rap” no Brasil, o segundo EP de Dalasam deve fazer barulho e reverberar internacionalmente.

Créditos: Reprodução/Facebook

MC Livinho

Com 4,8 milhões de seguidores no Facebook já é um nome estabelecido no funk. Tem potencial para ser uma versão masculina da Anitta.

Créditos: Reprodução/Facebook

Coruja BC1

Aposta de Emicida e da sua produtora e selo Laboratório Fantasma, o primeiro álbum de Coruja BC1 é esperado este ano.

Créditos: Reprodução/Facebook

Boy Killa

MC da Boogie Naipe, produtora do Mano Brown. Vale ficar de olho.

Créditos: Reprodução/Facebook

Ana Vilela

Créditos: Reprodução/Facebook

