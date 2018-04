Artistas brasileiros que são abertamente LGBTs

Leia maisLuxo: como foi o primeiro casamento gay do Copacaba PalaceNamorada de Ana Carolina, Letícia Lima diz que não se descobriu …Primo de William Bonner, Hugo Bonemer assume namoro com outro …

No mês passado, Hugo Bonemer causou comoção ao dizer que tinha um namorado, e não uma namorada. O Brasil ainda é um país LGBTfóbico, com até mesmo parlamentares fazendo discursos de ódio. Não é difícil entender por que assumir a sexualidade aqui é um gesto de coragem, né?

O Virgula selecionou alguns nomes da classe artística que não tiveram medo de falar sobre a sua homo (ou bi) sexualidade. E viva a tolerância 🙂

Hugo Bonemer

Ele disse recentemente em entrevista à TV Fama que tinha um namorado, não namorada. Agora, assumiu o relacionamento como também ator Conrado Helt

Letícia Lima

A atriz e humorista já foi casada com um homem. Agora, está em um relacionamento com a cantora Ana Carolina

Jesuíta Barbosa

Em entrevista à revista Veja, o ator disse: “Fico com quem eu quiser, sejam homens ou mulheres”

Sandra de Sá

Ela é casada com a compositora Simone Floresta

Paulo Gustavo

Assumidamente gay, ele é casado com o médico Thales Bretas

Bruna Linzmeyer

Ela teve longo relacionamento com o ator Michel Melamed. Agora, namora a cineasta Kity Féo. Para a revista Marie Claire, disse que se assumir uma mulher lésbica “é um ato político. Aceito estar na caixinha, se isso é importante para a luta contra a homofobia”

Luiz Fernando Guimarães

Em 2017, ele contou ser casado com um homem. “Nunca falei sobre isso porque não vou levantar bandeirinha”, disse em entrevista para o jornal Extra

Carol Duarte

A atriz, que interpretou a personagem transexual Ivana em “À Força do Querer” é lésbica na vida real

Leonardo Vieira

Ele teve a sexualidade exposta na imprensa em 2016. Depois, assumiu ser gay e disse que os pais sabiam de sua sexualidade desde que ele tinha 15 anos

Adriana Calcanhotto

Ela viveu mais de 25 anos com Suzana de Moraes. Ficou viúva no ano passado, ao perder a esposa para o câncer.

