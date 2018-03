Artista recria foto emocionante de menina prisioneira em Auschwitz

Reprodução Fotógrafo contou que a menina havia acabado de apanhar de um guarda quando a foto foi tirada

A imagem de uma menina polonesa de 14 anos, presa e torturada no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou cores nas mãos da artista brasileira Marina Amaral. Czestawa Kwoka foi fotografada em 1943, após ser agredida por um guarda. Marina Amaral coloriu a imagem original. As informações são do Daily Mail.

Czestawa foi deportada do sul da Polônia em 1942, junto com a mãe. A foto mostra ela com os olhos cheios de lágrimas. O fotógrafo , prisioneiro Wilhelm Brasse, morto em 2012, contou que a menina havia acabado de apanhar de um guarda quando a imagem foi clicada.

Reprodução Foto original durante a Segunda Guerra Mundial

Fonte: Vírgula UOL