Artista chinês cria ilustrações de pessoas em comunhão com a natureza

A série Lovely Storybook, de Jin Xingye, retrata pessoas comuns em comunhão com a natureza. “Cada imagem criada pelo ilustrador chinês parece sugerir um momento de uma história não contada onde as pessoas e as criaturas parecem compartilhar momentos surreais e ternos dentro de uma narrativa maior”, afirmou o Colossal.

O site, por sua vez, creditou o This Isn’t Happiness como fonte. Veja as lindas ilustrações de Jin Xingye.

