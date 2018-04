Arthur Veríssimo reúne fotos na mostra ‘Grafismos Transcendentais’

O jornalista e peregrino Arthur Veríssimo apresenta seu acervo pessoal de fotografias artisticamente captadas em suas viagens. A exposição Grafismos Transcendentais revela o contexto sagrado inserido no cotidiano artístico urbano da Índia, Nepal e Tibete sob ótica de Veríssimo.

O evento acontece no dia dia 26 de abril na pitoresca Casa Seal, na Vila Madalena, regada a muita música, arte e alto astral.

Grafismos Sagrados

Com a visão peculiar de Arthur Veríssimo sobre os fatos, ritos e eventos místicos, as fotografias levam o espectador para uma imersão na cultura transcendental do Oriente.

A mostra fotográfica tem pitada jornalística e flerta curiosamente com o acaso, ou seja, aquele momento passante e único que desperta a curiosidade do artista, gerando o clique, seja ele em muros grafitados, placas ou anúncios. A exposição Grafismos Transcendentais de Arthur Veríssimo é uma realização Seal Brasil e curadoria de Fernando Bari.

O vernissage acontece dia 26 de abril, a partir das 17 horas na Casa Seal.

Entrada Gratuita.

Arthur Veríssimo

Multimídia, trabalha como jornalista, roteirista, radialista, palestrante, apresentador, produtor e fotógrafo em diversos meios de comunicação, sempre buscando trazer o inusitado para o cotidiano de cidadãos comuns, confrontando-os com novas realidades e aspectos culturais distintos. De sua curiosidade, nasceu a necessidade de se aventurar mundo afora. E dessa necessidade, grandes reportagens, muitas estórias e um imenso arquivo fotográfico e documental.

Arthur Veríssimo já colaborou para diversas publicações e canais de TV tais como: Revista Trip, Discovery Channel, Canal Futura, Folha de São Paulo, SBT, Jornal do Brasil, TV Record, , Revista Galileu, Yoga Journal entre outras e recebeu no mês de setembro de 2016, o prêmio Comunique-se na categoria Cultura escrita por sua obra.

Atualmente, ,está no ar no canal mais Globosat com a série Bendita Marvada, no programa RockReclame na KissFM e mantém um blog no Virgula.

Programação

17h Abertura

18h30 Puja de Fogo com Sri Govinda

20h Discotecagem com Arthur Verissimo e Sri Govinda

22h30 Encerramento

E a todo instante, boas vibrações, arte, grafismos e novidades da Seal.

SERVIÇO

Vernissage: 26/04

Período: 26/04 à 21/06

Local: Casa Seal

Endereço: Rua Girassol,401 – Vila Madalena – São Paulo

Horário: das 17 às 22hrs

Entrada Livre

Apoio cultural: Revista Tá Suave, Rádio VivaZen e Programa Reclame Multishow

