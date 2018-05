Arthur Aguiar nega ter sido forçado por Mayra Cardi a se casar com ela

Você lembra quando Mayra Cardi e Arthur Aguiar se casaram, no fim do ano passado? A cerimônia foi organizada pela life coach como uma surpresa pro marido e todo mundo ficou de cara: se aniversário surpresa já não é legal, imagina casamento surpresa? Geral achou que Arthur tinha caído numa cilada das grandes. Mas o ator explicou que não foi nada disso que aconteceu!

Arthur foi um dos convidados do programa Encontro da última sexta, 11, que está sendo apresentado por Ana Furtada enquanto Fátima Bernardes está nos Estados Unidos para o recebimento de um prêmio.

“Você e Mayra estavam juntos há seis meses e aí de repente você acordou num dia e teve uma enorme surpresa”, disse a apresentadora substituta, prestes a cometer uma baita gafe. Mas ela foi rapidamente corrigida por Arthur.

“O que aconteceu é que a gente estava com o casamento marcado no cartório para o dia 21 de dezembro e eu tinha uma viagem agendada para o Jalapão, para gravar a novela, justamente na data. Como no cartório tem que dar entrada muito antes para marcar a data, a gente só ia poder casar em janeiro e a gente queria casar muito antes do final do ano”, ele explicou. “Ela armou uma surpresa e conseguiu levar a juíza para a nossa casa, mas já estava tudo assinado. Saiu em muitos lugares que casei à força, mas não”.

Tudo certo então, gente? Não rolou nenhum casamento forçado, muito bem, obrigada.

Fonte: Vírgula UOL