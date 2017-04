Artesãos expõem itens da cultura e gastronomia regional

O público que comparecer ao espetáculo Auto da Paixão de Cristo, encenado até este domingo (16) no Sesi Papa em Cuiabá, poderá conferir parte do artesanato produzido em Mato Grosso. No local do evento, próximo à praça de alimentação, aproximadamente 50 artesãos dividem 30 espaços com exposições de peças de artes sacras, tecelagem, crochê, doces e outros produtos.

Os artesãos são de cidades como Chapada dos Guimarães, Poconé, Sinop, Várzea Grande e Cuiabá. Também há trabalhos indígenas da etnia Xavante e outros produzidos pelos reeducandos da Escola Nova Chance.

“A ideia é de inclusão social, além de movimentar a economia deste setor. O evento conta com a apresentação de artesãos que participam pela primeira vez. Estamos com essa proposta de fazer um rodízio entre eles, para que todos tenham a oportunidade de comercializar e mostrar sua arte”, explicou Maria Avalone, coordenadora do Artesanato Mato-grossense, que é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (Sedec).

A viola de cocho, redes, cabaças, luminárias, pássaros confeccionados com madeira ou biscuit e crochês são alguns itens que interagem na exposição entre os de arte sacra e doces, além da banana e da cachaça trazidas por integrantes da Arpilharia de Poconé, que apresentam também telas do cenário pantaneiro em tecido. Duas artesãs que integram o MT Criativo também expõem no local.

“A experiência é sempre maravilhosa, nós dependemos muito dos eventos, é onde a gente consegue mostrar nosso trabalho e atrair clientes. Trouxemos a banana frita e a cachaça, e uma novidade que é a mandioca frita, um produto que estamos lançando no Autos da Paixão”, revelou Zilair Martins de Siqueira, de Poconé, ao informar que a renda gerada beneficia sete famílias de Poconé.