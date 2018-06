Arqueólogos descobrem esqueleto esmagado por pedra

Em Pompeia, homem esmagado por pedra

Um homem conseguiu escapar da primeira fúria eruptiva do Vesúvio em 79 d.C., para ser esmagado sob um bloco de pedra arremessado por uma nuvem vulcânica explosiva, sugerem novas escavações no local.

Arqueólogos que trabalhavam na antiga cidade romana de Pompéia, na Itália, encontraram os restos mortais do homem quase dois mil anos depois da sua morte.

Imagens impressionantes da cena mostram um esqueleto preso sob a pedra. O impacto esmagou o topo do corpo do homem. Sua cabeça ainda poderia estar enterrada sob o bloco de pedra.

Lesões na tíbia do esqueleto são sinais de uma infecção óssea que provavelmente dificultaram a tentativa de fuga do homem, segundo os arqueólogos. No entanto, o homem, que tinha pelo menos 30 anos de idade, sobreviveu à primeira fase da erupção e fugiu por um beco, provavelmente mancando por causa de sua infecção.

Mas lá ele foi atingido pelo maciço bloco de pedra – talvez um batente de porta – possivelmente arremessado contra ele pela força do fluxo piroclástico.

Essa é a mistura ardente de gás, fragmentos de lava e outros detritos arremessados ​​por um vulcão. “Esta descoberta mostrou os saltos no campo arqueológico. A equipe no local não é apenas arqueólogos, mas especialistas em muitos campos; engenheiros, restauradores e (têm) as ferramentas técnicas, como drones e scanners 3D. “Agora temos a possibilidade de reconstruir o espaço como antes”, disse Massimo Osanna, diretor-geral do Parque Arqueológico de Pompéia.

“Esta é a primeira vez que uma escavação acontece com todas essas ferramentas. Nos anos de 1800 e 1900, eles cavaram na área onde encontramos o esqueleto, mas eles não foram tão fundo quanto nós. Por causa dos especialistas que tivemos, nós sabíamos como fazer isso “.

Lugares curiosos onde corpos foram descobertos – 10. No sofá

Alan Derrick (foto) e Dennis Pring moravam no mesmo bairro e se tornaram amigos bebendo. Quando Pring perdeu sua casa e não tinha para onde ir, Derrick ofereceu-lhe um lugar para ficar. Pring dormiu no sofá de Derrick, mas ele não conseguiu acordar uma manhã. O idoso de 73 anos morrera no sono. Cerca de um ano depois, os vizinhos de Derrick apresentaram uma queixa formal sobre o cheiro que emanava de seu apartamento. Uma mulher veio investigar a origem do odor e atribuiu-a ao vaso transbordante no banheiro de Derrick. Ela notou o sofá virado na sala de estar, mas não sentiu a necessidade de verificar embaixo. Em 2008, Derrick saiu do apartamento. Uma equipe de limpeza veio preparar o lugar para o próximo inquilino e descobriu o cadáver de Pring.

Créditos: Reprodução

Dez anos com corpo

O corpo estava deitado ali há dez anos. Derrick não foi acusado por não ter denunciado a morte de seu amigo.

Créditos: Reprodução

9. Na cama

James e Rhonda Sargent alugaram o quarto 222 no Budget Lodge em Memphis, Tennessee, em 29 de janeiro de 2010. Eles alertaram o pessoal do hotel, mas nada foi feito sobre isso. Eles sofreram o cheiro por três noites. Sony Millbrook também havia alugado o quarto 222 no Memphis Budget Lodge. Era uma residência temporária que ela compartilhava com seu namorado e filhos. Em 27 de janeiro de 2010, Millbrook foi dada como desaparecida depois que ela não foi buscar seus filhos da escola. A polícia chegou no motel e foram informados pela equipe de funcionários de que Millbrook não havia pago a conta, então ela foi encerrada no quarto. A polícia não inspecionou o quarto em que estava hospedada. Até que em 15 de março a equipe do motel finalmente investigou o cheiro no quarto 222. O corpo da Sony Millbrook foi descoberto dentro do estrado da cama, embaixo da cama onde os Sargents haviam dormido. Os Sargents não eram os únicos a dormir sobre o corpo de Millbrook. O quarto havia sido “limpo” e alugado pelo menos três vezes depois que a mulher desapareceu antes que seu cadáver fosse descoberto. O namorado de Millbrook foi acusado de estrangulá-la a morte. Ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua.

Créditos: Reprodução

8. No depósito de armas

Chrystopher Darden desapareceu em 2013. A polícia entrou no Bowie, no Texas, em Darden’s, em casa várias vezes para procurar pistas que possam explicar seu desaparecimento. Quase uma semana depois que a polícia entrou inicialmente na casa de Darden, eles chegaram para procurar novamente e notaram o odor distinto. Eles seguiram o cheiro até um depósito de armas localizado no armário do quarto. Quando a polícia abriu o cofre, eles encontraram o corpo de Darden. Após uma autópsia, a morte de Darden foi julgada acidental. O examinador médico determinou que ele sufocou como resultado da falta de oxigênio. Quanto à razão pela qual Darden se fechou no cofre, em primeiro lugar, acredita-se que o cocktail de metanfetamina, pílulas de dor e relaxantes musculares encontrados em seu sistema seja culpado.

Créditos: Reprodução

7. No duto de ar

Moe Hoq gerenciava um posto de gasolina em Palm Beach, Flórida. Em 1 de setembro de 2015, Hoq chegou para abrir o estabelecimento e descobriu a metade inferior de uma cadáver pendurado no teto. O homem, identificado como Derrick Collins, foi alojado na metade da abertura de um canal de ar. O homem tinha um histórico de roubo e imaginou-se que ele estava tentando invadir o local.

Créditos: Reprodução

6. Em casa noturna

O Spotlight Live era um popular clube de karaoke localizado na Times Square, na cidade de Nova York. O clube frequentemente hospedou festas de celebridades durante sua breve existência e foi o lugar do aniversário de 34 anos do rapper Lil ‘Kim durante o verão de 2008. A festa era aberta e Ingrid Rivera, um fã de Lil ‘Kim, foi um desses convidados pagantes. Rivera bebeu um pouco demais enquanto celebrava a ocasião.Rahman Syed, um funcionário do clube, ofereceu-se para levá-la até um local mais calmo. Syed levou Rivera para o telhado e ele tentou seduzi-la. Quando Rivera recusou, Syed reagiu violentamente. Ele bateu a mulher com um tubo de metal antes de colocar o corpo no armário de serviço do clube. Dois dias depois, um dos homens de manutenção do clube descobriu o corpo de Rivera dentro do armário. Ao realizar entrevistas, a polícia foi apontada na direção de Syed depois que outra mulher descreveu a luta contra os avanços agressivos do funcionário do clube. Rahman confessou assassinar Rivera e foi condenado a 20 anos de prisão perpétua. Meses antes do assassinato de Rivera, o Spotlight Live também foi o cenário de uma facada fatal durante uma briga de estacionamento. O clube fechou em 2009.

Créditos: Reprodução

5. Na Disney de Paris

As casas mal assombradas em parques temáticos normalmente apresentam fantasmas falsos e cadáveres. Em uma casa assombrada na Disneyland Paris, no entanto, um verdadeiro corpo morto foi encontrado em 2016. O corpo era de um técnico masculino de 45 anos. O homem foi empregado da Disneyland Paris por mais de dez anos e era muito apreciado por outros membros da equipe. Ele estava trabalhando na iluminação na atração da casa assombrada antes que o parque fosse aberto. Um colega de trabalho notou sua ausência e foi verificá-lo, finalmente descobrindo o corpo sem vida do técnico deitado no chão. Acredita-se que ele morreu de eletrocussão acidental.

Créditos: Reprodução

4. Na escada de hospital

Lynne Spalding foi internada no Hospital Geral de São Francisco em 19 de setembro de 2013 para tratar uma infecção. Dois dias depois, Spalding foi relatada desaparecida depois que seu quarto de hospital foi encontrado vazio. A polícia iniciou uma investigação e amigos e familiares publicaram panfletos em todo o bairro vizinho. Mais do que duas semanas depois, o corpo de Spalding foi descoberto em uma escada exterior pouco utilizada do hospital. Um médico ordenou que Spalding estivesse sob constante vigilância por causa de sua desorientação, mas ela só foi controlada a cada 15 minutos. Sua morte foi atribuída à desidratação e complicações hepáticas causadas pelo alcoolismo. Os dois filhos de Spalding apresentaram uma ação de morte por negligência contra a cidade de São Francisco. Eles receberam US$ 3 milhões e o hospital desde então iniciou nova procedimentos de segurança.

Créditos: Reprodução

3. Na barriga da cobra

Akbar Salubiro desapareceu de sua pequena vila indonésia em março de 2017. Acredita-se que ele estava a caminho da colheita de óleo de palma na noite em que ele desapareceu. Os aldeões locais lembram de ter ouvido gritos provenientes do palmeiral durante a noite. Quando Akbar não conseguiu retornar na noite seguinte, seus vizinhos e familiares ficaram preocupados. Eles procuraram a palmeira em que Akbar trabalhou, mas não encontrou o jovem. No entanto, eles viram uma píton reticulada. Quando os aldeões capturaram a cobra, eles podiam ver o contorno das botas de Akbar através do estômago da cobra.

Créditos: Reprodução

Na barriga da cobra

A cobra que engoliu Akbar tinha 7 metros de comprimento e pesava 158 quilos. As pítons não são tipicamente consideradas um perigo para os seres humanos. Eles normalmente evitam pessoas, mas são atraídos por palmeiras porque as áreas geralmente contêm criaturas como cães ou javalis. Elas matam suas presas antes de consumi-las, então Akbar morreu antes que a cobra o engolisse.

Créditos: Reprodução

2. Na cozinha

Magdalena Aguilar Romero era divorciada com dois filhos vivendo em Taxco, no México. Em 13 de janeiro de 2018, ela saiu da casa que morava com os pais, dizendo que planejava levar seus filhos para casa do ex-marido naquela tarde. Ela nunca voltou. Sua família ficou preocupada e relatou sua falta. A polícia foi diretamente para a casa do ex-marido. O corpo de Magdalena foi encontrado cozido no alto do fogão, cortado em pedaços e colocado dentro de potes. As autoridades acreditam que o crime não foi resultado de discórdia ex-marital ou argumento sobre a custódia. Em vez disso, eles suspeitam de “feminicídio”, onde o motivo está diretamente relacionado ao gênero da vítima. De acordo com um ativista dos direitos das mulheres, o feminicidio ocorre porque os homens acreditam que a vida de uma mulher vale menos do que a deles ou porque se sentem de posse sobre a vida de uma mulher. O México é um dos muitos países latino-americanos com taxas crescentes de assassinatos por gênero. Houve 671 casos de feminicidio relatados no México em 2017, um aumento em relação aos 580 casos relatados em 2016. Acredita-se que os números reais sejam ainda maiores.

Créditos: Reprodução

1. Na árvore oca

Tina Herrmann era uma mãe solteira de dois que trabalhava em uma Dairy Queen em Ohio. Em 10 de novembro de 2010, Herrmann não apareceu para seu turno e não estava atendendo seu telefone. Seu chefe ficou preocupado e notificou as autoridades. A polícia chegou à casa de Hermann para descobri-la vazia e coberta de salpicos de sangue. Uma pesquisa levou a polícia à casa de Matthew Hoffman, onde a filha de 13 anos de Herrmann foi encontrada presa e amordaçada no porão. Hoffman foi preso por sequestro. Enquanto estava sob custódia, ele forneceu a localização da mãe e do irmão da menina. Os cadáveres de Herrmann, seu filho e um amigo próximo da família foram encontrados dentro de uma árvore oca. Os três corpos haviam sido esfaqueados repetidamente e enchidos em sacos de lixo de plástico. Mesmo o pinscher em miniatura de Herrmann havia sido morto e escondido dentro da árvore. Hoffman era jardineiro. Seus vizinhos o descreveram como um homem estranho que fazia fogueiras no gramado da frente para assar esquilos antes de comer. Hoffman cometeu os assassinatos pouco depois de ser libertado de uma prisão de Colorado. Ele estava cumprindo um mandato por incêndio criminoso e roubo.

Créditos: Criminal Minds Wiki

