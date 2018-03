Arnold Schwarzenegger após cirurgia de coração: “I’m back”

Foi divulgado pelo TMZ que o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger passou por uma cirurgia de emergência. Ele foi operado para substituir uma válvula do coração. Não é a primeira vez que o ator passa pelo procedimento — em 1997, a válvula já havia sido trocada devido a um defeito congênito (nada a ver com esteroides, pelo menos oficialmente).

A cirurgia, que não deveria ser invasiva, teve complicações, e um procedimento de emergência, de coração aberto, acabou sendo necessário. Mas Schwarzenegger, hoje com 70 anos, passa bem.

As suas primeiras palavras quando acordou? De acordo com o seu porta-voz: “I’m back”.

Fonte: Vírgula UOL