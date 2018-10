Armas e munições apreendidas no Rio aumentaram mais de 80%

O número de armas e munições apreendidas aumentou mais de 80% nas rodovias federais de acesso ao Rio de Janeiro. A maior parte do armamento é importada e de grande poder de fogo, como pistolas e fuzis automáticos. Os dados são referentes aos primeiros nove meses do ano. O balanço é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Neste ano, já foram apreendidas 272 armas, sendo 158 pistolas e 60 fuzis. Considerados a maior preocupação pelo seu poder letal, os armamentos podem atingir um alvo a uma longa distância. A maioria das pistolas apreendidas estava equipada com um dispositivo conhecido como kit rajada. O equipamento aumenta a velocidade em que os disparos são efetuados, potencializando o poder de fogo.

Armas desmontadas

Quase todos os fuzis apreendidos são encontrados desmontados e separados por kits. O uso desses conjuntos importados é cada vez mais comum entre as quadrilhas. As armas interceptadas são, em grande parte, de origem americana, austríaca, argentina e turca.

Mais de 76 mil munições foram apreendidas, a maioria de calibre restrito e proibido. Em fevereiro, cerca de 40 mil projéteis bolivianos e paraguaios foram interceptados em uma blitz na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O destino das munições, com dezenas de pistolas e fuzis, seria o Complexo da Maré, na zona norte do Rio. O material estava escondido dentro de cilindros que foram abertos com ferramentas industriais.

No ano passado, no mesmo período, nas rodovias federais do Rio de Janeiro, foram apreendidas 145 armas e 41.907 munições. Neste ano, já foram interceptadas 272 armas e 76.881 munições.

Fonte: Agência Brasil