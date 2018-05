Ariana Grande responde tuíte que a culpa por acidente sofrido pelo ex Mac Miller

Ariana Grande e Mac Miller

Leia maisChristina Aguilera e Demi Lovato lutam pra se libertar em vídeo …Neymar tira polaroides lindas de Bruna Marquezine; veja

No Twitter, um rapaz decidiu culpar Ariana Grande por um acidente de carro sofrido por seu ex-namorado, Mac Miller, que aconteceu uma semana depois do casal terminar.

Na ocasião, o rapper bateu o carro e derrubou um poste. Ele fugiu do local com amigos, a pé, e depois foi preso.

“Mac Miller ter sofrido um acidente de carro e ter sido preso por dirigir alcoolizado depois de Ariana Grande ter terminado com ele por outro cara, após ter feito um álbum de 10 músicas para ela intitulado The Divine Feminine, é a coisa mais triste acontecendo em Hollywood”, afirmou.

Na última quarta-feira (23), após o tweet atingir 21 mil compartilhamentos, a cantora resolveu respondê-lo.

“É absurdo você minimizar o respeito próprio e a auto-estima de uma mulher ao dizer que alguém deveria ficar em um relacionamento tóxico porque ele escreveu um CD sobre a pessoa, o que, aliás, não é o caso (só Cinderella é sobre mim). Não sou babá ou mãe, e nenhuma mulher deve se sentir como se precisasse ser alguma dessas coisas. Eu me importei com ele e tentei ajudá-lo a ficar sóbrio, e rezei por anos para que ele encontrasse um equilíbrio (e sempre o farei, obviamente), mas culpar mulheres pela incapacidade de um homem em se manter bem é um grande problema. Vamos parar de fazer isso. Óbvio que eu não disse o quão difícil ou assustador foi enquanto isso estava acontecendo, mas foi. Continuarei a rezar do fundo do meu coração para que ele melhore, e para que qualquer outra mulher nessa situação melhore também”, contou.

Fonte: Vírgula UOL