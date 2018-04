Ariana Grande plagiou Fábio Jr? Entenda

Você deve ter ficado sabendo. Na última sexta, 20, Ariana Grande lançou uma nova música e está pronta para retomar a sua carreira após o atentado suicida no seu show em Manchester. No Tears Left to Cry alcançou o topo das paradas de vendas em mais de 70 países, incluindo o Brasil. Mas alguns dos ouvintes brasileiros ficaram com uma pulga atrás da orelha quando escutaram o novo single da americana pela primeira vez. Tenta reconhecer:

Bom, se você pensou em “Só você”, do Fábio Jr, saiba que não foi o único. No mesmo dia do lançamento da música de Ariana, o usuário do Twitter @fabuluosoa fez a comparação e não é que foi um match perfeito?

TE PEGUEI NO PLAGIO ARIANA GRANDE pic.twitter.com/rg78swGC57

— alisso (@fabuluosoa) 20 de abril de 2018

E aí? Você acha que a Ariana ouve Fábio Jr em segredo e resolveu fazer uma ~homenagem?

Fonte: Vírgula UOL