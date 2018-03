Ariana Grande pede que fãs não se excluam das fotos que tiram com ela

Divulgação Ariana

Ariana Grande pediu que seus fãs não se excluírem das fotos que postam e aparecem ao lado dela.

No Stories, a cantora disse que fica triste quando eles colocam emojis cobrindo o rosto.

Reprodução/Twitter Ariana e fã

“Eu amo conhecer todos vocês, isso me faz tão feliz! Mas eu fico muito triste quando vocês não colocam seus rostos nas fotos ou colocam emojis cobrindo seus rostos ou pedem para não estarem nas fotos!”, afirmou.

“Vocês me demonstram tanto amor incondicional não importa como eu esteja. Vocês merecem mostrar a vocês essa mesma gentileza. Por favor aprendam a dar isso para vocês mesmos! Vocês conseguem e vocês merecem e eu amo vocês da mesma forma!”, completou.

Ariana Grande

1 de 38

Ariana Grande, 48 kg, 1,55 metro

Ela tem 1,55 metro e pesa 48 quilos

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Seu nome foi originalmente inspirado pela princesa Oriana, de Felix the Cat (1959)

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ela tem um meio-irmão mais velho, Frankie Grande, que é ator, dançarino e produtor

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande foi criada como católica, mas abandonou o catolicismo durante o reinado do papa Bento XVI, citando a oposição à posição da igreja sobre a homossexualidade, observando que seu irmão, Frankie, é gay

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ela segue os ensinamentos da Cabala desde 12 anos ou mais cedo, juntamente com Frankie, acreditando que “a base está na ideia de que, se você é gentil com os outros, coisas boas acontecerão com você”.

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Depois de assistir ao filme Blackfish, ela instou os fãs a deixar de apoiar o SeaWorld e se tornou vegana.

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ariana Grande, que adotou vários cães como animais de estimação, promoveu a adoção de animais de estimação com shows no Madison Square Garden em Nova York e American Airlines Arena, em Miami, em março de 2015.

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

No início de 2016, ela lançou, com MAC Cosmetics, uma linha chamada “MAC Viva Glam de Ariana Grande”. Todos os lucros foram repassados para pessoas afetadas pela Aids.

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ariana Grande citou a estrela Gloria Estefan como a pessoa que a inspirou a prosseguir uma carreira na indústria da música, depois que Estefan elogiou uma performance de Grande em um cruzeiro, quando ela tinha oito anos.

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ela cita Whitney Houston como uma grande influência em sua carreira, afirmando que Houston a inspirou “infinitamente” desde que ela era criança.

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ela também cita Madonna, Destiny’s Child, Fergie, Christina Aguilera, India Arie e Amy Winehouse como influências

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ariana Grande tem uma extensão vocal de quatro oitavas.

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Com o lançamento de seu álbum de estreia, Yours Truly (2013), Grande foi considerado o “mini Mariah Carey” e a “nova Mariah Carey” por alguns críticos por causa de sua ampla extensão vocal e pela sua paixão pelos anos 90, que transparece na música.

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ela já sofreu com hipoglicemia

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ela adora filmes de terror e diz que nunca se cansa deles.

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Sua cor favorita é lavanda.

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana gosta de dormir com tão pouca roupa quanto possível.

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Sete concertos da sua turnê mundial Dangerous Woman Tour foram cancelados este ano, após o atentado à bomba em seu show em Manchester.

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Uma das suas coisas favoritas é ir à praia à noite. Ela gosta de como o ambiente fica pacífico e silencioso.

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ela é obcecada pelo oceano e todos os tipos de criaturas marinhas.

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Reprodução/Instagram

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

Ariana Grande

Ariana Grande

Créditos: Divulgação

